Latinoamérica.- CAF aprobó US$15.753 millones en financiación para desarrollo sostenible en 2025, récord histórico

MADRID, 24 Dic. 2025 (Europa Press) -

El Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) cierra el 2025 habiendo aprobado 18.560 millones de dólares (15.753 millones de euros) en financiación para el desarrollo sostenible, el montante más alto en sus 56 años de vida. Asimismo, el banco ha establecido un nuevo récord de 8.300 millones de dólares (7.045 millones de euros) en emisión de bonos internacionales.

De forma adicional, CAF ha consolidado su liderazgo en la acción climática al comprometerse a invertir 40.000 millones de dólares (33.957 millones de euros) para el financiamiento verde en los próximos cinco años. Entre los hitos de este año, el banco también ha destacado el hecho de haber aumentado su membresía a 24 países, haber fortalecido su solidez financiera con calificaciones "sin precedentes", haber articulado la voz de América Latina y el Caribe en grandes foros globales y haber "garantizado" su proyección al 2031 con la reelección de Sergio Díaz-Granados como presidente ejecutivo.

En concreto, CAF ha indicado que la financiación que ha aprobado durante 2025 se destinará a sectores estratégicos como el transporte, movilidad sostenible, transición energética, resiliencia climática, seguridad hídrica, pymes, sector agrícola, educación y salud, infraestructura, inclusión social y desarrollo urbano, incluyendo la transformación de barrios vulnerables y la modernización de sistemas penitenciarios.

Además, ha recordado que llevó a cabo el anuncio de 40.000 millones de dólares (33.957 millones de euros) para el financiamiento verde en los próximos cinco años en la Cumbre del Clima (COP30) celebrada en Belém (Brasil) en noviembre. A su vez, pactó aumentar el porcentaje de su financiación verde al 50% para 2030 en recursos se canalizarán hacia energías renovables, movilidad sostenible, economía circular, conservación de la biodiversidad y adaptación al cambio climático.

Al margen de ello y de manera complementaria a esta visión, el banco también ha indicado que en 2025 prometió una inversión de 2.500 millones de dólares (2.122 millones de euros) para impulsar la Economía Azul en la región, lanzó su Estrategia de Océanos y se comprometió a invertir 18.000 millones de dólares (15.282 millones de euros) en transporte sostenible.

En lo que se refiere a la emisión de bonos, CAF ha explicado que durante este año ha diversificado sus instrumentos y colocaciones para atraer capital hacia la región. En este sentido, el organismo ha destacado la primera emisión de Capital Híbrido por 500 millones de dólares (424 millones de euros), "un instrumento innovador que fortalece su capital base"; así como el primer Bono de Resiliencia para América Latina; y su primer Bono Sostenible en euros por 1.500 millones de euros.

"Estas operaciones reflejan la confianza de los inversores globales en la solidez institucional y la estrategia de CAF, y le permiten ofrecer recursos a costos competitivos", ha recalcado el banco.

Desde el punto de vista de CAF, esta "fortaleza institucional y gestión prudente" se han visto reflejadas en la confianza de las agencias calificadoras de riesgo. De esta manera, ha explicado que en 2025 logró un nuevo nivel "histórico" en sus calificaciones con S&P Global, Fitch, Moody's y JCR. En concreto, alcanzó en todas ellas el grado de inversión, lo que a su juicio subraya "su solvencia, robustez y capacidad para atraer y movilizar recursos a escala global".

Asimismo, el banco ha puesto en valor su expansión geográfica durante este año. De esta manera, ha subrayado que con el reingreso de Chile como miembro pleno, la incorporación de Costa Rica, El Salvador, Honduras, República Dominicana y Guatemala en Centroamérica, y la llegada de Barbados, Antigua y Barbuda, Bahamas y Granada en el Caribe, CAF se consolida como el banco multilateral con mayor presencia geográfica en la región.

"Esta ampliación multiplica su capacidad para impulsar la integración, el comercio y proyectos de impacto transfronterizo", ha recalcado.

El banco ha detallado que para consolidar una voz unificada en la región durante 2025, impulsó el primer Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe, un espacio de diálogo de alto nivel que se convertirá en una cita permanente para debatir y proponer soluciones a los retos regionales. Además, llevó la voz de la región a foros como la Cuarta Conferencia de Financiamiento para el Desarrollo (FFd4) en Sevilla, firmó acuerdos con el Grupo de Coordinación Árabe para promover inversiones sostenibles, apoyó activamente la Cumbre CELAC-UE, impulsó la reactivación ferroviaria como motor de desarrollo y organizó la Conferencia CAF sobre Ciudades Sostenibles e Innovación.

Por último, CAF ha incidido en el hecho de que su liderazgo en el escenario global ha recibido reconocimientos destacados. En este marco, ha recordado que el presidente ejecutivo de la institución, Sergio Díaz-Granados, fue reelegido para un segundo período, del 2026 al 2031 y, "en un hecho sin precedentes", fue incluido en la prestigiosa lista de las 100 personas más influyentes del mundo de la revista TIME en 2025. "Este reconocimiento valora la labor al frente de una institución que se ha posicionado como actor clave en la discusión de los grandes desafíos globales", ha celebrado.

Por su parte, Díaz-Granados ha subrayado que los resultados de 2025 son "el fruto de una estrategia clara y del compromiso" de todo el equipo. ·Hemos cumplido nuestras metas verdes antes de lo previsto, logramos la mejor calificación de riesgo en nuestra historia y movilizamos recursos sin precedentes para beneficio de todos los latinoamericanos y caribeños. Todo esto es una buena noticia para América Latina y el Caribe, que hoy cuenta con el apoyo estratégico, financiero y de conocimiento de CAF, uno de los bienes más preciados de la región", ha puesto en valor.