Latinoamérica.- Comienzan las proyecciones de Primera Pantalla del Festival de Huelva para el público infantil

HUELVA, 17 de noviembre de 2025 (Europa Press) -

El Festival de Huelva de Cine Iberoamericano ha comentado este lunes las proyecciones de su sección Primera Pantalla, dedicada al público infantil y gracias a la cual pasarán por diferentes escenarios escolares no solo de la capital, sino también de la provincia.

Según ha indicado el festival en una nota de prensa, este lunes han comenzado en el auditorio Casa Colón y en el Gran Teatro de Huelva las proyecciones de Primera Pantalla, un programa de cine infantil y juvenil destinado a miles de alumnos y docentes de centros escolares de la provincia, acompañado de guías didácticas.

Las películas de esta sección son 'Kayara, la guerrera del imperio Inca', de César Zelada y Dirk Hampel; 'Mavka: guardiana del bosque', de Aleksandra Ruban y Oleh Malamuzh; '¡Hola, Frida!', de Karine Vézina y André Kadi; 'Campeón', de Camiel Schouwenaar; 'Mi vida a lo grande', de Kristina Dufková; 'Hija del volcán', de Jenifer de la Rosa Martín; y 'Te estoy amando locamente', de Alejandro Marín.

De hecho, en la pasada edición contó con una asistencia de más de 15.000 personas con esta sección que forma parte de la amplia agenda de actividades educativas, de formación e industria dirigidas a potenciar el talento, acercar el cine a la ciudadanía y reforzar el papel del certamen como motor del audiovisual iberoamericano.