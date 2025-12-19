Latinoamérica.- El Ayuntamiento abre el plazo de solicitudes del XVI Premio Iberoamericano de Poesía Hermanos Machado

SEVILLA, 19 Dic. 2025 (Europa Press) -

El Ayuntamiento de Sevilla, a través del Área de Turismo y Cultura, ha anunciado este viernes la apertura del plazo de solicitudes del XVI Premio Iberoamericano de Poesía Hermanos Machado. El plazo para concurrir a esta convocatoria permanecerá abierto hasta el próximo 31 de enero de 2026.

Según ha indicado el Consistorio en una nota, toda la información relativa a las bases y al procedimiento de solicitud puede consultarse en la web del ICAS, Instituto de la Cultura y las Artes de Sevilla, del Ayuntamiento de Sevilla.

En este sentido, la delegada de Turismo y Cultura, Angie Moreno, ha destacado que "como principal novedad de esta edición", el premio incorpora una "importante" simplificación administrativa, con el objetivo de facilitar la participación.

En esta fase inicial, las personas solicitantes únicamente deberán declarar que reúnen los requisitos administrativos exigidos, "quedando la presentación de la documentación acreditativa para un momento posterior y solo en el caso de resultar finalistas, a requerimiento de la Administración".

El Premio Iberoamericano de Poesía Hermanos Machado está convocado por el Ayuntamiento de Sevilla y reconoce una obra inédita de poesía en lengua española. La obra ganadora será publicada en la colección Vandalia de la Fundación José Manuel Lara, y el autor recibirá una dotación económica de US$4.000.

Asimismo, Moreno ha destacado que el Premio Iberoamericano de Poesía Hermanos Machado "no solo reafirma el compromiso de este gobierno con la creación literaria, sino que consolida a la ciudad como un espacio vivo de encuentro cultural entre España y Latinoamérica".

De igual manera, Moreno ha subrayado la relevancia creciente de este galardón, señalando que "la pasada edición batió récords de participación".