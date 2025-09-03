Latinoamérica: El Ayuntamiento colabora con el montaje del festival Vive Latino que alcanza su cuarta edición

ZARAGOZA, 3 Sep. 2025 (Europa Press) -

El recinto Expo 2008 acoge entre este viernes 5 y el sábado 6 de septiembre más de 20 horas de expresión musical y cultural iberoamericana a través del festival Vive Latino, cuyo montaje se encuentra en la recta final y en el que colabora el Ayuntamiento de Zaragoza. La alcaldesa de la ciudad, Natalia Chueca, ha comprobado estos trabajos definitivos junto a la consejera de Presidencia, Interior y Cultura del Gobierno de Aragón, Tomasa Hernández; y los impulsores de este proyecto, Jordi Puig, creador y director de Vive Latino y el director de Vive Latino España, Nacho Royo.

Este evento cultural se compone de 34 recitales con otras tantas horas de estilos musicales en tres escenarios en los que históricos de los escenarios como Los Ángeles Azules, Molotov, Coque Malla, con Los Ronaldos, Love of Lesbian, Los Secretos y Kase O. La Estrella Azul Live, Señoras y Bedeles y Modelo serán los representantes locales dentro de una programación que, por cuarto año, desplegará la enorme riqueza que Latinoamérica aporta a la cultura musical.

El recinto, los 80.000 metros cuadrados que acogerán el Vive Latino, cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Zaragoza, que pone a su disposición a los profesionales de diferentes ámbitos para garantizar su puesta a punto y que comenzó el pasado 21 de agosto. De manera directa, en torno a 1000 trabajadores intervienen en las labores de acondicionamiento, montaje, durante el desarrollo del festival y la posterior recogida.

Se han realizado trabajos de adecuación de la zona de hostelería, instalación de agua y desagüe para los puestos de restauración, sistemas de extinción de incendios, acometidas eléctricas y las conexiones para la restauración, las barras del festival, el área de merchandising, la zona de servicios WC y los accesos. La organización ha dispuesto más de 20 puestos de comida local e internacional, además de foodtrucks, en los que encontrar opciones veganas, vegetarianas, sin gluten, sin lactosa y diversidad de alimentos y bebidas.

Tras comprobar la correcta dimensión del sistema de suministro de agua dentro del festival, se mantendrá con 15 puntos de fuente en el exterior y 70 puntos en las zonas de baños. Hay zonas dispuestas para personas con movilidad reducida a las que podrán acceder con un acompañante, son plataformas elevadas a cierta altura para facilitar la visibilidad de los escenarios.

HORARIOS Y ENTRADAS

Las puertas se abrirán a las 16.45 horas, los conciertos comenzarán en torno a las 17.00 y finalizarán sobre las 03.30 horas. Los horarios de actuación de cada artista así como la ubicación de las actuaciones ya están disponibles en las redes sociales y en la web del festival 'www.vivelatino.es'. Las entradas pueden adquirirse a través de los puntos oficiales para la venta online vivelatino.es y 'ticketmaster.es'. Se mantiene la gratuidad de acceso para los menores que el día 6 de septiembre de 2024 todavía no hayan cumplido los 8 años.

Todos los niños accederán al recinto con su madre/padre o tutor autorizado y deberán permanecer acompañados por estos en todo momento. Entre la oferta de actividades complementarias destaca el regreso de los combates de lucha libre, con dos equipos y un total de 15 estrellas de este espectáculo de larga tradición en México y que ofrecerá tres combates épicos cada día con una lucha estelar que el sábado encumbrará al campeón de Vive Latino. En las firmas de autógrafos algunas personas del público podrán conseguir un pase para que su artista favorito les firme un autógrafo. Por otro lado, el Ayuntamiento de Zaragoza instalará las pantallas digitales de gran formato utilizadas en otros grandes eventos en las que se ofrecerá información de la entrada al festival, contenidos sobre la programación musical del día, imágenes promocionales del Vive Latino y contenidos con los atractivos de la ciudad.

SOSTENIBILIDAD

El Festival mantiene su compromiso con la sostenibilidad, especialmente con la generación de residuos y habrá un sistema de 80 contenedores de 1000 litros y otros 100 de 240 litros. En las dos puertas de acceso habrá disponibles contenedores de vidrio y envases, cartón y el genérico. Se realizará una limpieza diaria del recinto y también la retirada de los contenedores de basura. Además, la organización mantiene el regalo del primer vaso a los asistentes cuando acceden al festival, que se puede cambiar en caso de rotura. Este recipiente se puede conservar durante los dos días. Cada vaso nuevo tendrá un coste de dos euros, que se destinará a las labores de limpieza y reciclaje. A los asistentes que hayan adquirido abono se les hará entrega de un vaso cada día. Los vasos, además, actuarán como programa del festival a través de un código QR desde el que se podrá descargar toda la información útil y se habilitarán contenedores especiales para vasos al finalizar el evento, si el asistente no lo quiere.

MOVILIDAD

Se ha preparado un Plan de Movilidad específico con refuerzo de la red de autobús urbano. Se pondrá en servicio una lanzadera (ES7 Puerta del Carmen-Pasarela) tanto el viernes como el sábado, con hasta 8 autobuses, que circularán desde paseo María Agustín a la avenida José Atarés, para volver al centro desde la rotonda de la Pasarela del Voluntariado. Iniciarán su servicio a las 20.30 horas con 2 autobuses y se reforzará con 6 más desde las 23.30 horas, hasta las 05.00 horas. Además, las líneas 23 y 34 prestarán servicio esos días con todos los autobuses articulados. La tarde del sábado al domingo se reforzará la 23 con dos buses más y la 34 con uno extra. Finalmente, las circulares Ci1 y Ci2 contarán, al menos, con el 50% de sus vehículos articulados. El sábado, a las 18.30 horas, se disputará el partido Real Zaragoza-Real Valladolid en el Ibercaja Estadio, que implicará un aumento de tráfico en la zona, tanto de autobuses como de vehículos privados, al coincidir en la fecha, aunque no en el horario, ambos eventos.

El Tranvía circulará de forma ininterrumpida las 24 horas desde el

viernes 5 hasta el domingo 7 de septiembre. Se ha planteado un

refuerzo especial el sábado coincidiendo con la celebración del

partido Real Zaragoza-Valladolid a las 18.30 en el Ibercaja Estadio. Asimismo, se autorizará un refuerzo especial del servicio de Taxi,

tanto el viernes como el sábado, de 22.00 a 06.00 horas. Se

señalizará una parada provisional en la avenida José Atarés,

dirección centro, con cabecera en la rotonda de Blas Infante y hasta

el Juzgado de Guardia. Se estima que habrá 4700 plazas de estacionamiento en el Parking

Sur, así como otras 2000 en el Parking Expo Empresarial

(subterráneo). En el Parque del Agua hay en total unas 1100 plazas,

entre la zona norte y la zona sur. IMPACTO ECONÓMICO

Desde su llegada a Zaragoza ha alcanzado los 19 millones de euros de

impacto económico en la ciudad y una asistencia de 115.000

espectadores. Esta gran cita musical, que se celebra anualmente en

México desde 1998 y que conmemora este año sus bodas de plata,

desembarca en España en 2022 y ha arraigado en el calendario cultural

español e internacional ofreciendo un impulso a la economía local. Se ha constatado la presencia de espectadores de alrededor de 40

nacionalidades y suscita un gran interés en los medios digitales, con

más de 23 millones de impresiones en las redes sociales desde la

presentación del cartel hasta el final de la edición 2024.

Esta progresión supone un importante espaldarazo para la apuesta

estratégica del Ayuntamiento de Zaragoza por reforzar la cultura a

través de grandes eventos de ciudad que dinamicen la economía y el

"acierto" de recuperar el espacio de Ranillas para estos eventos. El Consistorio es una de las instituciones organizadoras junto con el

Gobierno de Aragón, la empresa promotora y el apoyo de los

patrocinadores principales, Ámbar y Caja Rural de Aragón.