Latinoamérica: El ciclo de Conciertos del Emperador comienza este sábado en Cuacos de Yuste con el grupo musical Carmina Terrarum

CÁCERES, 16 Sep. 2025 (Europa Press) -

El grupo musical Carmina Terrarum actuará el sábado, día 20, a las 13,00 horas, en el Monasterio de San Jerónimo de Yuste, en el ciclo de Conciertos del Emperador que organiza la Fundación Academia Europea e Iberoamericana de Yuste junto con Patrimonio Nacional.

El programa titulado 'El corazón del cancionero: cancioneros españoles y portugueses' incluye un "interesante y variado" recorrido por los más representativos tanto del Renacimiento español como del lusitano, e incluye piezas de Luis de Milán, del Cancionero de Elvas, del Cancionero de París o del Cancionero de Palacio.

Estas piezas musicales se interpretarán a lo largo de un concierto "ameno e ilustrativo" donde quedarán reflejadas buena parte de las inquietudes y la forma de vivir de las gentes que poblaban la península ibérica en el Renacimiento.

Algunas de las piezas que se interpretarán son: Niño Dios 'amor herido, Dónde estás señora mía, Falau niña amor y Recercada sobre la Spagna, entre otras, ha informado la Junta de Extremadura en nota de prensa.

Carmina Terrarum surge de la colaboración de un trío de experimentados intérpretes radicados en Sevilla: Aníbal Soriano, César Carazo y Cristina Bayón, especializados y dedicados a la difusión concertística y académica de la Música Antigua.

El grupo musical es un proyecto artístico que pretende profundizar en programas que recrean músicas fronterizas en el espacio y en el tiempo, que cabalgan entre los antiguos reinos de la Península Ibérica, y entre el Renacimiento y el Barroco.