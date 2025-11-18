Latinoamérica.- El Encuentro Iberoamericano de Agroturismo viaja de Cuba a la provincia de Cáceres en 2026

CÁCERES, 18 Nov. 2025 (Europa Press) -

El Encuentro Iberoamericano de Turismo Rural y Agroturismo, que ha celebrado su décima edición del 29 de septiembre al 5 de octubre de este año en Cuba, se celebrará el año que viene en la provincia de Cáceres, por lo que se coge el relevo de este evento internacional que reunirá a especialistas del sector turístico de toda Iberoamérica para promover modelos sostenibles, locales y comunitarios de desarrollo rural.

La cita, que se celebrará en noviembre de 2026, se presenta como una plataforma para el intercambio de experiencias entre actores institucionales, privados y comunitarios vinculados al turismo.

Para ir allanando el camino, el presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, acompañado de la vicepresidenta primera, Esther Gutiérrez, ha recibido este martes al embajador de Cuba en España, Marcelino Medina González, en una visita institucional ante la próxima celebración del citado congreso.

Cuba ha sido el país anfitrión este año y el que pasa el testigo a la provincia cacereña. Aún pendiente de cerrar detalles, sí se ha informado de que parte de las actividades de este encuentro se llevarán a cabo en Guadalupe, mientras que se están estudiando otros puntos para el desarrollo de otras actividades.

El embajador ha destacado la importancia de este congreso, "porque este turismo de naturaleza está cada vez más de moda, es sano, ecológico y, en este sentido, Cáceres tiene mucha potencialidad, además de que puede vincularlo con el patrimonio e implicar a pequeñas empresas, economías familiares".