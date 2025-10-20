Latinoamérica: El Festival de Cine de Huelva reconoce el "talento" de la actriz Milena Smit con el Premio Luz

HUELVA, 20 Oct. 2025 (Europa Press) -

El Festival de Huelva de Cine Iberoamericano, que celebrará su 51 edición entre el 14 y el 22 de noviembre, entregará el Premio Luz a la actriz Milena Smit, una "prometedora" intérprete de la nueva generación del audiovisual español. Con la concesión de este galardón, que cuenta con el apoyo del Colaborador Oficial del certamen, la Fundación Atlantic Copper, el Festival de Huelva reconoce a los "talentos emergentes" del cine y la televisión con una proyección "consolidada" en la industria audiovisual, ha indicado la organización en una nota.

Milena Smit da el salto a la ficción de la mano del director de casting Alejandro Gil y del realizador David Victori en 'No matarás', donde compartió protagonismo con Mario Casas. Tras dicho proyecto, se ha formado con "destacados profesionales" del mundo de la interpretación como Cristina Rota y Bernard Hiller, reconocido coach internacional de interpretación que ha trabajado con, entre otros, Leonardo DiCaprio y Cameron Díaz. Con su personaje de Mila (No matarás), recibió su primera nominación al Premio Goya como Mejor Actriz Revelación.

Su siguiente trabajo en la gran pantalla, 'Madres paralelas', de Pedro Almodóvar, la consolidó como "una de las grandes promesas del cine español" y le valió su segunda nominación al Goya, esta vez como Mejor Actriz de Reparto, compartiendo protagonismo con Penélope Cruz. Tras estos títulos, protagonizó 'Libélulas', de Luc Knowles, interpretación por la que obtuvo la Biznaga de Plata a la Mejor Interpretación en el Festival de Málaga. Su trayectoria continuó con 'Tin y Tina', de Rubin Stein, y 'El hoyo 2', dirigida por Galder Gaztelu-Urrutia, ampliando su registro en el cine de género fantástico y de terror con personajes "intensos y complejos" que "la consolidan como una actriz de enorme versatilidad".

En series de televisión, ha participado en producciones como 'Alma', creada por Sergio G. Sánchez, 'Bellas Artes', dirigida por Gastón Duprat, Mariano Cohn y Andrés Duprat, o 'La chica de nieve', serie basada en la novela de Javier Castillo, en la que compartía reparto con Jose Coronado y que se convirtió en un gran éxito internacional de Netflix en sus dos temporadas.

Recientemente, ha estrenado la nueva serie original de Movistar Plus+ 'Los sin nombre', dirigida por Pau Freixas, y tiene pendiente de estreno el nuevo largometraje de Pedro Almodóvar, 'Amarga Navidad', y 'Trinidad', a las órdenes de Laura Alvea y José Ortuño.