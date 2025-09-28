Latinoamérica: El Museu de les Ciències acoge el XXV Encuentro AMUCYTE en el marco de su 25º aniversario

València, 28 Sep. 2025 (Europa Press) -

Con motivo de su 25º aniversario, el Museu de les Ciències acoge del 1 al 3 de octubre la XXV edición del Encuentro de Museos y Centros de Ciencia y Técnica de España (AMUCYTE). Bajo el lema 'Museos de Ciencia en el contexto Iberoamericano. La importancia de caminar juntos', el encuentro reunirá a profesionales nacionales e internacionales para debatir sobre el presente y el futuro de los museos y centros de divulgación científica.

Este foro se ha consolidado como una cita de referencia que permite "compartir experiencias, ampliar horizontes y abrir vías de colaboración", en un momento "clave" para la evolución de los museos, centros de ciencia y planetarios, según ha indicado la Generalitat en un comunicado.

"Las instituciones de divulgación científica afrontan hoy el reto de redefinir su identidad, reforzar su función social, demostrar su impacto y posicionarse de manera singular frente a otros agentes que comunican ciencia", ha apuntado.

El encuentro de este año pondrá el foco en la colaboración con instituciones iberoamericanas, fomentando el intercambio de experiencias y la creación de puentes en áreas como el diseño expositivo y divulgativo, la innovación tecnológica, la búsqueda de nuevas vías de financiación y la reflexión sobre el papel social de la divulgación científica en el siglo XXI.

La edición contará con la participación de directores y responsables de museos, centros de ciencia y planetarios de toda España, así como de expertos internacionales de reconocido prestigio en el ámbito de la museística científica iberoamericana.

Con esta iniciativa, la Ciutat de les Arts i les Ciències reafirma su papel como referente en divulgación científica y celebra su aniversario "abriendo fronteras hacia un futuro más colaborativo e innovador en el ámbito de los museos de ciencia".