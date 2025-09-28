Latinoamérica: El Museu de les Ciències acoge el XXV Encuentro AMUCYTE en el marco de su 25º aniversario
Latinoamérica. El Museu de les Ciències acoge el XXV Encuentro Amucyte en el marco de su 25º anivers
- 1 minuto de lectura'
València, 28 Sep. 2025 (Europa Press) -
Con motivo de su 25º aniversario, el Museu de les Ciències acoge del 1 al 3 de octubre la XXV edición del Encuentro de Museos y Centros de Ciencia y Técnica de España (AMUCYTE). Bajo el lema 'Museos de Ciencia en el contexto Iberoamericano. La importancia de caminar juntos', el encuentro reunirá a profesionales nacionales e internacionales para debatir sobre el presente y el futuro de los museos y centros de divulgación científica.
Este foro se ha consolidado como una cita de referencia que permite "compartir experiencias, ampliar horizontes y abrir vías de colaboración", en un momento "clave" para la evolución de los museos, centros de ciencia y planetarios, según ha indicado la Generalitat en un comunicado.
"Las instituciones de divulgación científica afrontan hoy el reto de redefinir su identidad, reforzar su función social, demostrar su impacto y posicionarse de manera singular frente a otros agentes que comunican ciencia", ha apuntado.
El encuentro de este año pondrá el foco en la colaboración con instituciones iberoamericanas, fomentando el intercambio de experiencias y la creación de puentes en áreas como el diseño expositivo y divulgativo, la innovación tecnológica, la búsqueda de nuevas vías de financiación y la reflexión sobre el papel social de la divulgación científica en el siglo XXI.
La edición contará con la participación de directores y responsables de museos, centros de ciencia y planetarios de toda España, así como de expertos internacionales de reconocido prestigio en el ámbito de la museística científica iberoamericana.
Con esta iniciativa, la Ciutat de les Arts i les Ciències reafirma su papel como referente en divulgación científica y celebra su aniversario "abriendo fronteras hacia un futuro más colaborativo e innovador en el ámbito de los museos de ciencia".
Otras noticias de Museos
- 1
Así quedó conformada la final del Mundial de vóley Filipinas 2025
- 2
Robertito Funes y el equipo de LN+ fueron agredidos en la marcha por el triple crimen: “Todo se desvirtuó“
- 3
Una madre y su hijo montaron una estafa piramidal que tuvo más de 100 damnificados en Corrientes: robaron alrededor de US$100.000
- 4
Isabel Allende, en Buenos Aires y a sala llena: “Me inspiran las mujeres fuertes que viven sin gloria”