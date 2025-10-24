Latinoamérica: El OCIB ofrece un diálogo musical entre las Tres Culturas de la España medieval

HUELVA, 24 Oct. 2025 (Europa Press) -

El XVIII Otoño Cultural Iberoamericano (OCIb 2025) continúa con programación, en esta ocasión con el recital 'Judíos, Moros y Cristianos en la España Medieval', un diálogo musical entre las tradiciones sefardí, andalusí y cristiana que convivieron en la península ibérica durante la Edad Media y que se ofrecerá este sábado 25 de octubre en Las Cocheras del Puerto de Huelva, a partir de las 19,00 horas.

Según informa la organización en nota de prensa, el concierto correrá a cargo de Ángeles Núñez --canto solista y percusiones históricas-- y José Luis Pastor --cuerdas medievales--, dos intérpretes de reconocido prestigio internacional que proponen un recorrido sonoro por la diversidad espiritual y cultural de las Tres Culturas.

El concierto 'Judíos, Moros y Cristianos en la España Medieval', que se presentó el pasado 12 de octubre en Santa Ana la Real, es una versión en formato dúo que representa "una revisión intimista y depurada del proyecto original".

Más que un recital, es una experiencia "estética y emocional" que conecta pasado y presente, invitando al oyente a sumergirse en los sonidos que "forjaron la identidad cultural de la península ibérica mediante un programa que rescata la memoria sonora del Medievo".

El recital combina la autenticidad de los instrumentos históricos con "una lectura viva y expresiva", haciendo del repertorio medieval "una experiencia sensorial y contemporánea, magistralmente interpretada por dos extraordinarios artistas".

Ángeles Núñez, artista multidisciplinar con amplia experiencia escénica en músicas históricas y de raíz, destaca por su "versatilidad vocal" y su capacidad de conectar emocionalmente con el público.

Por su parte, José Luis Pastor, profesor superior de guitarra por el Conservatorio Manuel Castillo de Sevilla, es considerado pionero mundial en la cuerda pulsada medieval. Sus grabaciones sobre laúd, vihuela y guitarras históricas han sido aclamadas por la crítica especializada.