Latinoamérica: El poeta Luis Alberto de Cuenca cerrará la 98° edición de los Cursos de Verano de la Universidad de Zaragoza en Jaca

JACA (HUESCA), 27 Ago. 2025 (Europa Press) -

El filólogo y poeta Luis Alberto de Cuenca y Prado, Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana, ofrecerá un recital poético titulado "La brisa de la calle", que cerrará la 98 edición de los Cursos de Verano de la Universidad de Zaragoza en Jaca (Huesca). Tendrá lugar este jueves, 28 de agosto, a las 20 horas, en el Salón de Ciento del Ayuntamiento de Jaca, con entrada libre hasta completar el aforo. Estará acompañado por profesores de la Universidad de Zaragoza, Amparo Martínez Herranz y Gabriel Sopeña.

Desde la primera semana de agosto se han celebrado en la residencia universitaria de la ciudad jacetana diversos cursos de lengua y cultura españolas, así como otros dedicados a la formación de profesores de ELE, a los que han asistido estudiantes de 28 nacionalidades distintas, mayoritariamente de China, Estados Unidos y diversos países europeos --como Alemania, Eslovaquia, Francia, Italia, Lituania, Polonia o Reino Unido, entre otros--, así como de Australia, Turquía, Canadá, India, Japón, Nepal, Argelia, Camerún o Kenia. Además, este año, los Cursos de ELE en Jaca han recibido a estudiantes del Programa 'University Walking Comunity', organizado por la Asociación de Municipios del Camino de Santiago.

El director de los Cursos de ELE de la Universidad de Zaragoza, Vicente Lagüéns, ha destacado el balance "siempre satisfactorio que tienen estos cursos, que cuentan con una gran repercusión nacional e internacional". Como es habitual desde 1927, año en el que comienzan estos Cursos de Verano, junto a las actividades académicas han tenido lugar visitas y excursiones por la capital de la comarca de La Jacetania y su espectacular entorno natural y paisajístico para favorecer la inmersión lingüística de los estudiantes.

La proyección cultural a través de conferencias y otros actos académicos abiertos al público son, además, un elemento fundamental de los Cursos de Verano. En el mes de agosto han contado con las intervenciones del escritor y bibliófilo José Luis Melero y la catedrática de Lengua Española, Sara Robles Ávila.

MATRÍCULA ABIERTA

Los Cursos de Verano de la Universidad incorporan en la actualidad, además de los Cursos de ELE, los Cursos Extraordinarios, dirigidos por Begoña Pérez Calle, que volverán en octubre con su edición de otoño. La matrícula está abierta en la web de Unizar con una amplia variedad de propuestas. De forma paralela, los Cursos de ELE, inmediatamente después de que terminen las clases en Jaca, trasladarán de nuevo su sede a Zaragoza para comenzar en septiembre con diversos cursos de lengua y cultura españolas para extranjeros. Se puede acceder a más información en la web 'https://cursosdeespanol.unizar.es'.