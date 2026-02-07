Latinoamérica eleva a 37 su récord de participantes en JJOO de Invierno

El Comité Olímpico Chileno anunció la inclusión del joven esquiador alpino Tomás Holscher a su delegación, en reemplazo del lesionado Henrik Von Appen, y Latinoamérica vuelve a elevar a 37 su número de participantes en los Juegos de Invierno de Milán-Cortina.

Se trata de un récord de presencias para el global de los países de la región en unos Juegos de Invierno, donde el techo estaba en 34, en la edición de Pyeongchang 2018.

La progresión se confirma, ya que en las otras citas recientes el número de participantes fue de 30 en Sochi 2014 y de 33 en la anterior edición, Pekín 2022.

Brasil es el país latinoamericano más presente en esta cita en Italia, con 14, seguido de Argentina (8) y México (5).

Von Appen había sufrido importantes lesiones en una caída en Suiza el pasado fin de semana y el martes se confirmó su baja.

Tomás Holscher, de 18 años y debutante en una cita olímpica, se suma a la delegación chilena en estos Juegos, que vuelve a tener cuatro participantes, y competirá el sábado 14 en el eslalon gigante y el lunes 16 en el eslalon, en ambos casos en Bormio.

Latinoamérica nunca ha ganado una medalla en Juegos Olímpicos de Invierno, siendo la edición de St Moritz 1928 donde más cerca estuvo, con un cuarto y un quinto lugar para Argentina en bobsleigh.

En Milán-Cortina la región llega con buenas perspectivas de conseguir su primera medalla olímpica de invierno, especialmente con Brasil y con su esquiador alpino Lucas Pinheiro Braathen, especialista en eslalon.