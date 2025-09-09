Latinoamérica: Expertos iberoamericanos de Sociología abren redes de colaboración con la UMA

MÁLAGA, 9 Sep. 2025 (Europa Press) -

La Facultad de Económicas de la Universidad de Málaga (UMA) ha acogido este martes la inauguración del XXXVII Congreso de la Asociación Iberoamericana de Investigación en Sociología de las Organizaciones y Comunicación (Aisoc), que busca intercambiar ideas y avanzar en investigaciones transnacionales en el ámbito de la Sociología. Además, ha servido para abrir redes de colaboración entre la UMA y expertos de la materia en Iberoamérica.

Esta cita cuenta con la asistencia de dos centenares de congresistas, según ha informado en un comunicado la UMA, en el que han precisado que en la inauguración ha estado el rector, Teodomiro López Navarrete, acompañado por la presidenta de Aisoc, María Victoria Sanagustín; la decana del centro, Ana José Cisneros; el director del Departamento de Derecho del Estado y Sociología, Gonzalo Herranz de Rafael, el director del Centro de Investigación Social Aplicada de la UMA (CISA), Félix Requena.

La profesora Sanagustín ha expresado que en la Sociología "se desmoronan las certezas del pasado y la incertidumbre es constante", por lo que, a juicio de estos expertos, "nunca la Sociología ha sido tan necesaria".

En este contexto, ha salido a relucir el concepto de "capitalismo de vigilancia, que se refiere a la mercantilización de los datos personales y a la transformación de información personal en una mercancía sujeta a la compraventa con fines de lucro, por lo que dichos datos son 'petróleo' para determinadas empresas".

Es por ello por lo que la Sociología toma las riendas y organiza eventos como este congreso, cuyo título es 'Reinventando las organizaciones en la nueva sociedad digital'. El programa científico incluye conferencias magistrales a cargo de expertos internacionales, así como paneles plenarios y sesiones paralelas donde se presentarán las investigaciones más innovadoras en el campo de la Sociología.

Igualmente, en esta cita se ha homenajeado al profesor Juan del Pino Artacho, uno de los máximos representantes de esta área en la UMA con impacto científico nacional e internacional, y sin el cual, a juicio del catedrático Feliz Requema "difícilmente se puede pensar en la Sociología en Málaga".