Latinoamérica: Fitlo incorpora las Cien Tiendas como escenario con una obra creada exclusivamente para Logroño

LOGROÑO, 9 Sep. 2025 (Europa Press) -

Logroño se rendirá, del 29 de septiembre al 5 de octubre, al teatro iberoamericano con la novena edición de FITLO que, en esta ocasión, incorpora las Cien Tiendas como escenario con una obra creada exclusivamente para Logroño. El Festival de Teatro Contemporáneo de La Rioja (FITLO) es un festival de teatro contemporáneo donde se traen "piezas de vanguardia", tal y como ha trasladado hoy el director del mismo, Jorge Tesone, en rueda de prensa junto con el director general de Cultura, Roberto Iturriaga, y la concejala de Cultura de Logroño, Rosa Fernández.

Entre las novedades, Tesone ha destacado una coproducción con la compañía catalana Monte Isla, en la que se encuentra la riojana Andrea Pellejero, con la creación de una obra "específica" para Logroño. "Esta obra no se va a repetir en otra ciudad. Es una obra creada para la zona de Las Cien Tiendas que se llama Ciudad Teatro Las Cien Tiendas y que nos invita a recorrer la ciudad con otros ojos", ha explicado. En ella se va a reflexionar sobre los modos de consumo que tenemos en la actualidad y cómo impactan en la vida de la ciudad, en nuestro planeta y en nuestro mundo. Será el miércoles 1 de octubre, el jueves 2 y el viernes 3 a las 17:00 y a las 19:00 horas.

Es una obra que solamente admite a quince personas por pase y que también se va a realizar el sábado 4 de octubre, a las 11:00 horas, cuando se le añadirá "una actividad expandida" para "pensar en nuestro modo de vivir en el barrio" en una comida.

CONSTRUIR UN FESTIVAL

El festival es una selección de 1700 propuestas recibidas y se celebrará, además de en las Cien Tiendas, en Riojaforum, la sala Gonzalo de Berceo y la sala Nave 31. Reunirá a creadores de Grecia y Latinoamérica, además de compañías españolas. Entre los nombres más destacados figuran la argentina Marina Otero, el dramaturgo argentino Martín Bontempo o la creadora griega Ioanna Paraskevopoulou. Se hará una actividad paralela para los estudiantes de los institutos La Laboral y Batalla de Clavijo.

FITLO cada año tiene un lema, "el año pasado era vamos a darle la vuelta a todo" y este año se ha elegido construir "ante tanta destrucción". La concejala de Cultura ha destacado que este festival, además de entretener, "lo que hace es preguntarnos también como individuos nuestro lugar en esta vida, en nuestro mundo, en nuestro día a día".

Iturriada ha valorado "el poder disfrutar en La Rioja de las creaciones artísticas internacionales más vanguardistas del teatro contemporáneo". "Volvemos a posicionar a La Rioja como un punto central de la cultura bajo el lema de construir espacios de encuentro, abrir puertas, tender puentes y generar comunidad".