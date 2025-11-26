Latinoamérica.- Fundación TAU clausura la V Semana de la Discapacidad reconociendo a "quienes cuidan"

PALOS DE LA FRONTERA (HUELVA), 26 de noviembre de 2025 (Europa Press)

El Foro Iberoamericano de La Rábida ha sido escenario este miércoles de la clausura de la V Semana de la Discapacidad, organizada por la Fundación TAU bajo el lema 'Cuidar con derechos, vivir con dignidad'.

Durante tres días, este encuentro ha puesto en valor los derechos y la dignidad de las personas con discapacidad, visibilizando el trabajo diario de quienes las acompañan, ya sean familias, profesionales o voluntarios.

Según ha indicado la entidad en una nota de prensa, el acto ha comenzado con las palabras de apertura de la diputada del Área de Servicios Sociales, Drogodependencia y Bienestar Social, Carmen Díaz, quien ha recordado "la importancia de un modelo de cuidados centrado en la persona, basado en derechos y en la plena inclusión".

Uno de los momentos más esperados fue la entrega de los premios del I Certamen de Creatividad Digital 'La Fuerza de Cuidar', iniciativa de Fundación TAU que busca visibilizar en las redes sociales la labor de quienes cuidan y generar espacios de reflexión sobre la empatía, la dignidad y los derechos de las personas cuidadas y cuidadoras.

En esta primera edición, el primer premio, dotado con 1.000 euros y placa, fue para Pablo Javier Suárez Cabanillas, estudiante de la Facultad de Humanidades de la UHU. El segundo premio, 500 euros y placa, recayó en Fran Vázquez Feria, voluntario. Finalmente, el tercer galardón, premiado con estancia de fin de semana para dos personas en el Hotel Sierra Luz de Cortegana y placa, correspondió a Mentalia La Viña, entidad de Chucena dedicada a la atención a la dependencia.

El momento más solemne ha llegado con la entrega de reconocimientos a las personas y entidades que se han destacado en 2025 por su compromiso con los cuidados, la inclusión, la solidaridad y la atención a quienes más lo necesitan. Entre ellos, la Orden de los Padres Camilos de Sevilla, reconocida por su labor centenaria acompañando a los más vulnerables, así como Luz Dary y Ascensión Morgado, auxiliares de ayuda a domicilio de las empresas Edia Social y Macrosad, respectivamente, que han convertido la atención en los hogares de Trigueros y la Sierra en una labor de cercanía y respeto.

También fueron homenajeados Félix González Muñiz, presidente de Sanicher, por su trabajo con infancia y colectivos vulnerables, y Luciano Ortega, presidente de la Asociación Fuentevieja de Cortegana, por impulsar la autonomía y la inclusión en la Sierra.

Por otro lado, Antonio de la Vega, exdirector de Fundación Atlantic Copper, recibió su reconocimiento por su apoyo a proyectos sociales sostenibles, mientras que a título póstumo fueron homenajeados Diego Suárez, fundador de la Asociación Obras Cristianas de Gibraleón, y Padre Paco Girón, por su legado en residencias y centros que garantizan cuidado con dignidad.

Además, el Ayuntamiento de Palos de la Frontera recibió el Reconocimiento Especial 'Un Pueblo Solidario', en agradecimiento a su labor continuada en favor de la inclusión y la participación comunitaria. Los homenajeados han compartido unas palabras de agradecimiento, recordando que cuidar es un acto de compromiso colectivo y de construcción de sociedad.

Tras los homenajes, se ha celebrado la conferencia 'Acompañando en el dolor', impartida por José Carlos Bermejo, provincial de los Religiosos Camilos en España, presentada por Padre Allan Chávez, que ofreció una mirada profunda sobre la dimensión humana y ética del cuidado, resaltando que acompañar implica estar presente en los momentos de mayor vulnerabilidad.

La clausura formal del acto corrió a cargo de la alcaldesa de Palos de la Frontera, Milagros Romero, quien ha destacado la "importancia de reconocer públicamente a quienes dedican su vida al cuidado de otros y la necesidad de que toda la sociedad participe en la construcción de entornos inclusivos".

La jornada ha concluido con la representación teatral 'Petición de matrimonio', a cargo del Grupo de Teatro de la Asociación Fuentevieja. La Fundación TAU aprovechó el acto para anunciar que la VI Semana de la Discapacidad, en 2026, llevará por lema 'Soy voluntario', destacando "el papel fundamental" de estas personas en el ámbito social.