Latinoamérica: Grupo Noxvo se suma a Refinery89, partner de Google que cuenta con una red de editores en Europa y América

MADRID, 29 Sep. 2025 (Europa Press) -

Refinery89 ha dado la bienvenida al Grupo Noxvo como nuevo miembro de su red de editores en Europa y Latinoamérica, para "potenciar la monetización de su ecosistema de sitios web y acelerar su crecimiento a gran escala", según ha informado el *partner* de Google.

"La adición del Grupo Noxvo y su adopción del Single Tag convierte a Refinery89 en la red líder de sitios web de entretenimiento en Europa y América Latina. Esta integración representa un paso clave en la expansión del líder AdTech en el mercado hispanohablante", ha manifestado.

En un comunicado, también ha asegurado que "abre nuevas oportunidades para los anunciantes al ofrecer un ecosistema de gran alcance con capacidades de segmentación avanzadas".

Grupo Noxvo está compuesto por siete sitos web, entre los que se destacan FormulaTv.com, ECartelera.com y Bekia.es. Cuenta con más de 18 años de experiencia en la edición de medios *online* en español.

"Ahora pone en marcha una nueva apuesta por la tecnología de Refinery89 y el *expertise* de un equipo de más de 60 profesionales", ha destacado.

El consejero delegado del Grupo Noxvo, Diego Lopez, ha comentado: "En esta nueva etapa junto a Refinery89, buscamos seguir expandiéndonos y optimizando nuestra estrategia de monetización a gran escala. Su compromiso con la mejora continua y su enfoque innovador están plenamente alineados con nuestro objetivo de maximizar el rendimiento del contenido. Estamos convencidos de que esta colaboración aportará un valor significativo al crecimiento de los sitios web que forman parte del Grupo Noxvo".

"La incorporación del Grupo Noxvo marca una nueva etapa en la expansión de Refinery89 en España, consolidando su posición como referente en la industria de la publicidad programática, que cumple con los estándares de calidad, y convirtiéndolo en un punto de acceso clave para los anunciantes a una amplia red de editores", ha añadido.

Por su parte, Virgina Romero, Senior Publisher Business Development Spain, ha dicho: "La incorporación del Grupo Noxvo refuerza nuestro Network en España y Europa, consolidando un ecosistema cada vez más sólido y competitivo".

"Gracias a nuestra tecnología programática, Noxvo incrementará sus ingresos publicitarios al mismo tiempo que optimiza la experiencia de usuario y el rendimiento de sus *sites*. Una alianza que une innovación y crecimiento sostenible en beneficio de todo el ecosistema digital de Refinery89", ha concluido.