Latinoamérica.- Gustavo Santaolalla celebra el aniversario de su álbum 'Ronroco' en el Cartagena Jazz Festival

CARTAGENA (MURCIA), 7 de noviembre de 2025 (Europa Press) -

El Cartagena Jazz Festival recibe este sábado 7 de noviembre a Gustavo Santaolalla, "una de las figuras más influyentes y versátiles de la música iberoamericana contemporánea", ha explicado el director del festival, Eugenio González. El músico celebra el 25 aniversario de su emblemático álbum Ronroco, a las 20.00 horas, en el auditorio El Batel.

"Santaolalla ha sido el arquitecto sonoro de películas inolvidables como 'Amores Perros', 'Diarios de motocicleta', 'Babel' o 'Brokeback Mountain', por las que consiguió dos premios Oscar consecutivos a la Mejor Banda Sonora", ha recordado González. También ha compuesto para series tan influyentes como 'The Last of us', "donde su música volvió a demostrar que un puñado de cuerdas pueden expresar lo que las palabras no alcanzan", ha añadido.

El álbum 'Ronroco', que marcó un punto de inflexión en su carrera, cumplió 25 años en este 2023, y el músico argentino sigue de gira celebrando el hito. Este disco no solo introdujo al mundo la magnífica musicalidad de Santaolalla, sino que también lo llevó a colaborar con destacados directores de cine. Desde su inclusión en 'The Insider' de Michael Mann, hasta su colaboración con Alejandro González Iñárritu en 'Babel' y Walter Salles en 'The Motorcycle Diaries', 'Ronroco' ha sido una pieza clave en la narración cinematográfica.

La celebración de este aniversario incluye el lanzamiento especial por el sello Nonesuch del álbum en vinilo, así como una edición remasterizada disponible en todas las plataformas digitales, permitiendo que tanto los fans de toda la vida como las nuevas generaciones conozcan la música del artista argentino.

CONCIERTO EN LA PLAZA DEL ICUE

Este sábado 7 de noviembre, a las 12.30 horas, continúan los conciertos gratuitos del Cartagena Jazz Festival en la plaza del Icue. En esta ocasión, será el turno de Cash in the Hat, la formación que surgió en el año 2023 pasando de ser formato dúo (piano y voz) a formato trío (piano, voz, armónica) para, finalmente, pasar a ser una banda con piano, voz, guitarra, dobro, armónica y batería.

Los asistentes podrán bailar al ritmo de Tony Roy al piano, Esperanza Lamet como vocalista, Kike Marqués como vocalista, guitarrista y amornicista; Adolfo Vázquez al bajo y Juan Ignacio Sánchez a la batería.

El festival seguirá con su programación hasta el próximo 16 de noviembre y contará con actuaciones de grandes nombres como Tigran Hamasyan, Dorantes y Moisés P. Sánchez juntos, Stacey Kent o Cecile Mclorin Salvant, entre otros. Más información y entradas en www.jazz.cartagena.es