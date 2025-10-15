Latinoamérica: ICO y Sabadell Miami financiarán con US$172 millones a empresas vinculadas con España
BARCELONA, 15 Oct. 2025 (Europa Press) -
El Instituto de Crédito Oficial (ICO) ha firmado un nuevo acuerdo de financiación con Sabadell Miami Branch con un importe de US$200 millones (172 millones de euros) para apoyar proyectos e inversiones de las empresas con interés español que mantienen actividad en Estados Unidos y Latinoamérica.
Se trata del cuarto acuerdo alcanzado en estos términos entre ambas entidades en los últimos siete años y se ha formalizado en el marco de la Línea ICO Canal Internacional, informa el ICO en un comunicado este miércoles. La operación se alinea con la financiación de proyectos sostenibles que el instituto desempeña a nivel europeo y en cumplimiento de los objetivos de política económica prevista en el Plan de Recuperación, Trasformación y Resiliencia del Gobierno.
RELACIÓN "AFIANZADA"
A través de los anteriores acuerdos de financiación entre ICO y Sabadell Miami Branch, se han financiado más de 70 proyectos por un importe de 363 millones de euros, pertenecientes a diferentes sectores de actividad, como la construcción, comercio y energía.
Entre ellos, el instituto destaca los fondos dispuestos por Sabadell Miami Branch, una entidad que "actúa como puente financiero entre España y América, ofreciendo apoyo integral a las empresas españolas en su proceso de internacionalización", ha destacado.
"El país de destino de las inversiones es mayoritariamente Estados Unidos, si bien también hay operaciones en otros países como México, Perú y Ecuador", ha matizado.
Desde la puesta en marcha de la Línea Canal Internacional, el ICO ha suscrito acuerdos de financiación con otras entidades del grupo en países como México y Marruecos.
