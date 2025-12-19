Latinoamérica.- La exposición 'Tiempo tempo' muestra la obra pictórica de Castro Crespo y la fotografía de García Galván

SEVILLA, 19 Dic. 2025 (Europa Press) -

La Casa de la Provincia de la Diputación de Sevilla acoge desde este viernes la exposición "Tiempo & tempo", organizada por la Fundación Caja Rural del Sur y el Otoño Cultural Iberoamericano, que incluye dos muestras: la pictórica 'Preludio', de Juan Carlos Castro Crespo, y la fotográfica, 'El tiempo de Alicia', de Santiago García Galván.

Según una nota remitida por la institución provincial, se puede visitar esta exposición en la Sala Provincia del Organismo, hasta el próximo 25 de enero.

El comisario de la muestra, Adolfo Morales, ha destacado que 'Preludio' "es un indudable privilegio adentrarse en la mirada de Juan Carlos Castro Crespo, recorrer sus giros, flotar en mitad del aire que lo conmueve, advertir con asombro su ávida capacidad de hacer honor al innato carácter de artista, es esa constante declaración inacabable de energía".

Por otro lado, en 'El tiempo de Alicia', García Galván muestra a Alicia y al conejo, que deambulan por La Habana. A través de sus ojos, "se descubren personajes entrañables que habitan la ciudad, momentos de ensueño, costumbres habaneras y esa magia cubana indescriptible que enamora.

Esta exposición fotográfica captura momentos y los congela con perfecto paralelismo al tiempo suspendido de La Habana y resalta como todos los visitantes de Cuba tienen la fortuna caer por la madriguera de un conejo, donde Alicia los lleva de la mano a visitar un mundo que a veces es real y a veces un ideal maravilloso.