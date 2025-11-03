Latinoamérica. La Fundación Atlantic Copper renueva su apoyo al Festival de Huelva de Cine Iberoamericano

HUELVA, 3 nov. 2025 (Europa Press) - La Fundación Atlantic Copper continuará como Colaborador Oficial del Festival de Huelva de Cine Iberoamericano en su quincuagésima primera edición, que tendrá lugar del 14 al 22 de noviembre, afianzando así un respaldo "firme y continuado" al certamen durante los últimos años. La presidenta de la Fundación Cultural Festival de Cine Iberoamericano y alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, y la directora de la Fundación Atantic Copper, Ángeles Sánchez Cueca, han suscrito el acuerdo de colaboración en un acto que ha contado también con la presencia del director del Festival, Manuel H. Martín, según informa el propio Festival en un comunicado. Gracias a esta alianza, la Fundación Atlantic Copper volverá a apoyar los Premios Luz, que reconocen la proyección de nuevos talentos del audiovisual español, y la sección Pantalla Huelva, dedicada a impulsar el trabajo de creadores locales. En este sentido, Miranda ha destacado la "importancia" de que "el tejido social y económico de la ciudad continúe respaldando el Festival y reforzando su crecimiento", al tiempo que ha agradecido a la Fundación Atlantic Copper "su apuesta decidida por la cultura y por Huelva". Por su parte, Ángeles Sánchez Cueca ha subrayado que el Festival es "una cita imprescindible para la Fundación Atlantic Copper, por ser "un emblema cultural y de identidad para la ciudad", además de una plataforma para "el talento emergente y el aprendizaje", reafirmando el compromiso de la entidad con la cultura y con el fomento del aprendizaje a través del arte". Con la renovación de este acuerdo, la Fundación Atlantic Copper mantiene su apoyo a los Premios Luz, que distinguen a los talentos emergentes del cine y la televisión con una proyección consolidada en la industria audiovisual, y a Pantalla Huelva, una sección concebida para promover la creación audiovisual y la diversidad artística en la provincia.