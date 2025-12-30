Latinoamérica.- La Fundación Yuste convoca el Premio de Investigación a Tesis Doctorales Iberoamericanas

MÉRIDA, 30 Dic. 2025 (Europa Press) -

La Fundación Academia Europea e Iberoamericana de Yuste ha convocado el Premio de Investigación a Tesis Doctorales Iberoamericanas. Tiene como objetivo apoyar el desarrollo de los trabajos de investigación y fomentar la reflexión y el intercambio de ideas entre estudiantes universitarios, investigadores y profesionales sobre temáticas iberoamericanas y europeas.

El premio tiene una dotación económica de 3.000 euros, además de la publicación del trabajo en la colección de libros 'Tesis Doctorales' que edita la fundación.

Podrán concurrir a este premio de investigación las tesis que aborden como temática las relaciones entre España, Portugal o Europa en su conjunto con Iberoamérica y viceversa, desde una perspectiva histórica, cultural, social, científica, económica o desde cualquier otro ámbito de estudio.

Las tesis que concurran a este premio deben estar escritas en castellano, inglés o portugués; tienen que haber sido leídas en Portugal, España o en cualquier país iberoamericano o europeo, en alguno de los dos años anteriores a la publicación de la correspondiente convocatoria, y haber obtenido la máxima calificación establecida en la norma vigente en el momento de su lectura. Además, tienen que ser inéditas.

En cuanto a los criterios de valoración, se tendrá en cuenta la calidad literaria y científica, con especial hincapié en aspectos como el lenguaje, creatividad, originalidad y adecuación de la tesis a los objetivos y fines de la fundación, entre otros, informa en nota de prensa la Junta de Extremadura.

Las personas autoras de las cinco tesis doctorales que obtengan mayor puntuación en la evaluación de calidad, pasarán a la segunda fase, que consistirá en la defensa de la tesis doctoral y las respuestas a las preguntas que se le formulen por parte de la comisión de valoración.

La solicitud y documentación requerida puede entregarse en la sede de la Fundación Yuste, ubicada en el Monasterio de San Jerónimo de Yuste, o enviarse por correo electrónico hasta el 11 de febrero de 2026.

El plazo máximo para resolver y notificar el procedimiento de concesión del premio será de tres meses contados a partir de la finalización del plazo de presentación de solicitudes. Transcurrido ese periodo sin haberse comunicado la resolución de concesión, se podrá entender que el premio ha quedado desierto.