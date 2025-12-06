Latinoamérica.- La Junta respalda la participación de Andalucía en la Red Internacional de Universidades Lectoras

SEVILLA, 6 Dic. 2025 (Europa Press) -

La Consejería de Universidad, Investigación e Innovación fomentará de nuevo en 2026 la participación del sistema público de educación superior de Andalucía en la Red Internacional de Universidades Lectoras (RIUL). Esta agrupación de 46 instituciones académicas de España, Latinoamérica, Portugal o Italia está comprometida con la promoción de la lectura y la escritura, no solo como herramientas de trabajo —la llamada alfabetización académica—, sino como vehículo de promoción integral del estudiante universitario.

Este apoyo se articulará a través de una subvención de $10.000 contemplada en los presupuestos de la Consejería de Universidad para el ejercicio 2026 con destino a la Universidad de Almería (UAL), que es la responsable de coordinar la presencia andaluza en esta plataforma de carácter internacional, según ha informado la Junta en una nota.

Esos fondos se destinarán a sufragar las actuaciones de esta institución derivadas de esa representación. La institución almeriense ha asumido recientemente, además, la sede de dicha red bajo la coordinación de la catedrática María del Mar Campos Fernández-Figares, catedrática de Literatura, trasladándose así de Extremadura a Andalucía.

La Red Internacional de Universidades Lectoras surgió en 2006 después de la celebración en España, en concreto, en Badajoz, del I Simposio Internacional de Universidades Lectoras con el objetivo de "promover la lectura y la escritura en el ámbito universitario, en todas sus dimensiones teórico-prácticas, y con la necesaria proyección social y ciudadana".

Dicha red diseña un conjunto de actividades comunes que aspiran a poner en práctica propuestas y entornos favorables a la lectura y la escritura en la comunidad universitaria en su conjunto, abarcando desde la escritura académica a las actividades de extensión de la lectura, charlas, exposiciones, publicaciones, etc.

Con ello se busca integrar diversos lenguajes y contextos, como el aula, la biblioteca u otros espacios y recursos que la universidad puede dinamizar como lugares para el aprendizaje, el diálogo y la creación. Además, esta entidad pretende articularse como una unidad de I+D, emprendiendo acciones de investigación de ámbito interuniversitario.

Las principales instituciones académicas españolas forman parte de la RIUL, además de otras internacionales como la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, la Universidad Católica Silva Henríquez (Chile), la Universidad de San Isidro (Argentina), la Universidad Federico II de Nápoles y la Università di Perugia e Italia; la Universidad Federal del Sur (Rusia) o el Instituto Politécnico de Leiria y el de Castelo Branco en Portugal, entre otras. En la esfera andaluza, además de la UAL, también están adheridas las instituciones académicas de Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, Málaga, Sevilla y la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA).