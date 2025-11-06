Latinoamérica.- La Reina Sofía inaugura en Ibiza los congresos dedicados al Alzheimer

IBIZA, 6 de noviembre de 2025 (Europa Press) -

La Reina Sofía ha inaugurado este jueves, como Presidenta de Honor de la Confederación Española de Alzheimer y otras Demencias (CEAFA), el XI Congreso Nacional de Alzheimer y el XV Congreso Iberoamericano de Alzheimer que se celebran en Ibiza hasta este sábado.

Minutos antes de las 12.00 horas, doña Sofía ha llegado al recinto ferial de Ibiza, donde ha entrado acompañada del presidente del Consell, Vicent Marí, y del alcalde de Ibiza, Rafa Triguero. Tras saludar a responsables políticos y a los de las entidades participantes, ha posado con ellos para inaugurar después los congresos.

Presidiendo el evento, la Reina Sofía ha seguido el discurso del alcalde, quien le ha agradecido su "compromiso social" y la "cercanía" que ha mostrado en todo momento, visitando este miércoles las zonas afectadas en Ibiza por las inundaciones de hace un mes.

Así, ha destacado que, con su presencia, la Reina ha contribuido a dar visibilidad a la fuerza que tiene la ciudad para sobreponerse a un desastre como el sufrido.

El presidente del Consell, por su parte, ha destacado el hecho de que Ibiza haya sido el lugar elegido para acoger estos congresos que deben "romper barreras contra el olvido".

Tras una tradicional sonada folklórica, la Reina ha seguido la primera ponencia de estos congresos.

CONGRESOS

Desde las entidades organizadoras han explicado que estos días se abordarán, con la asistencia de unas 500 personas, temas clave como la investigación, nuevos tratamientos y la atención sociosanitaria, entre otros.

Además, han resaltado en un comunicado que actualmente en España pueden sufrir la enfermedad cerca de 1,2 millones de personas, más de cinco millones si se cuenta a las familias.

Desde la Ceafa han considerado que el evento es "una reivindicación, como un grito para eliminar las barreras que existen todavía en relación al alzheimer", una enfermedad que "no conoce barreras, fronteras ni límites". También han agradecido el apoyo de la Reina Sofía en todas sus ediciones.