Latinoamérica: La VII Feria de Mujeres Empresarias muestra el talento emprendedor de las gaditanas

CÁDIZ, 1 Oct. 2025 (Europa Press) -

La Casa de Iberoamérica de Cádiz acoge desde este miércoles y hasta este viernes, 3 de octubre, la VII edición de la Feria de Mujeres Empresarias de la provincia de Cádiz, un espacio donde se muestra el talento emprendedor de las gaditanas a través de mesas de experiencias, ponencias, talleres y una exposición.

Organizada por la Asociación de Empresarias y Profesionales de Cádiz, en la apertura de este foro han intervenido la presidenta de la Diputación de Cádiz, Almudena Martínez, el alcalde de Cádiz, Bruno García, y la presidenta de AMEP, Gemma García Bermúdez.

Diputación ha recordado en una nota que a través de su Servicio de Igualdad y del Instituto de Empleo y Desarrollo Socioeconómico y Tecnológico (IEDT) financia este encuentro empresarial con la colaboración del Ayuntamiento gaditano.

A través de mesas de experiencias, ponencias, talleres y una exposición, se muestran los bienes y servicios de 35 empresas que convergen en una feria que "más allá del enriquecimiento económico y de las sinergias que proporciona, incide en lo social ya que en la búsqueda de la igualdad real tenemos que visibilizar todo el talento de las empresarias", según ha manifestado Almudena Martínez.

"Necesitamos proyectos innovadores y un tejido empresarial femenino más fuerte para ir debilitando la brecha de género", ha destacado, añadiendo que estas aspiraciones de AMEP "también prevalecen" en el Plan Estratégico para la Igualdad de Mujeres y Hombres de Diputación.

Por su parte, el alcalde de Cádiz, Bruno García, ha destacado "el importantísimo esfuerzo" de la asociación y la Diputación por generar este espacio de encuentro que "visibiliza la creación de empleo por las mujeres gaditanas". En ese sentido, ha transmitido el apoyo del Ayuntamiento para "avanzar en la creación de empleo femenino en la ciudad y promover la igualdad", subrayando la importancia de la implicación de todas las administraciones junto con la sociedad para conseguir dichos objetivos.

Gemma García Bermúdez ha valorado la calidad de los bienes y servicios que conforman la propuesta expositiva de la feria, donde se muestran "negocios fascinantes", según sus palabras. Esta oferta, junto a los talleres, los espacios de *networking* y el programa lúdico terminan por convertir una feria "para vivirla y enriquecerse", ha afirmado.

El presidente de la Confederación de Empresas de Cádiz (CEC), José Andrés Santos, ha valorado "el esfuerzo" de las empresarias por reducir las tasas de desempleo, incrementar la densidad empresarial y visibilizar ese talento en ferias como la que promueve AMEP.