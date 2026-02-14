Latinoamérica logra por fin ser protagonista en los JJOO de Invierno

En 1928, en la segunda edición de los entonces incipientes Juegos Olímpicos de Invierno, Argentina y México iniciaron una historia para Latinoamérica que ha sido casi de figuración en el evento, hasta el histórico oro del brasileño Lucas Pinheiro Braathen este sábado.

Ese éxito en el eslalon gigante de Milán-Cortina supone la culminación de un largo camino a menudo plagado de sinsabores y de historias de superación pero alejadas de los primeros puestos, en una región tradicionalmente a la sombra de europeos, norteamericanos y asiáticos en este evento.

- Por fin, la medalla -

Esta circunstancia en los deportes invernales, donde ninguna medalla hasta este sábado había caído para ninguno de los países de la región que han disputado el evento, suponía una anomalía histórica que ahora se empieza a corregir.

En el debut en St Moritz (Suiza) hace 98 años fue cuando más cerca se estuvo del podio, cuando Argentina colocó cuarto y quinto a dos equipos de bobsleigh, capitaneados por Eduardo Hope y Arturo Gramajo.

La mejor actuación individual la había protagonizado antes de la hazaña de Pinheiro Braathen una mujer brasileña, Isabel Clark, que fue novena en el snowboard cross de Turín 2006, mientras que el mejor puesto de un latinoamericano en el esquí alpino era el de Thomas Grob en la combinada de Nagano 1998.

Argentina tuvo el decimosexto puesto de Osvaldo Ancinas en Squaw Valley 1960, una actuación que ha quedado para el esquí albiceleste como una referencia que se repite como un mantra en el repaso histórico.

- Brasil, desde Albertville 1992 -

Brasil no fue precisamente de los primeros países de la región en participar en los Juegos Olímpicos de Invierno.

Tuvo que esperar hasta la edición de Albertville 1992, cuando acudió con siete esquiadores alpinos, entre los cuales Evelyn Schuler (40ª) y Lothar Christian Munder (41º) tuvieron los mejores resultados.

Desde entonces el gigante sudamericano no ha faltado a su cita con los Juegos invernales, llegando en Italia a los décimos consecutivos, pero no había podido brillar hasta el momento.

Isabel Clark era la única que había destacar en un Top 10, con su noveno lugar en el snowboard cross de Turín 2006, donde quedó eliminada en los cuartos de final.

- Argentina y Chile, los más asiduos -

Por número de participaciones, Argentina y Chile, los principales países del esquí en los Andes, han sido las presencias más recurrentes de la región en los Juegos Olímpicos de Invierno, donde han llegado en Milán-Cortina a 21 y 19 ediciones disputadas.

México les sigue al haber llegado en este 2026 a 11 presencias en el evento, por delante de las 10 de Brasil.

Si bien argentinos y mexicanos se estrenaron ya en 1928, Chile espero hasta 1948, después de la Segunda Guerra Mundial.

Los argentinos han sido los más consistentes en su presencia en el evento, donde no faltan desde la edición de 1956, disputada en Cortina d'Ampezzo, precisamente una de las sedes de los Juegos de este 2026.

Bolivia tuvo una primera participación en Cortina 1956 con René Farwig en un 75º lugar en el eslalon gigante y luego su presencia ha sido intermitente.

Entre los años 80 y 90, Costa Rica (1980), Puerto Rico (1984), Guatemala (1988), Brasil (1992), Honduras (1992), Venezuela (1998) y Uruguay (1998) hicieron su debut, a lo que se sumaron, ya en el siglo XXI, Colombia (2010), Perú (2010), Paraguay (2014) y Ecuador (2018).

Cuba, el mejor país latinoamericano en el medallero de los Juegos Olímpicos de verano, nunca ha participado en la cita invernal.