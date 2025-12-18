Latinoamérica.- Los Premios Quirino, que reconocen la animación iberoamericana, regresarán de nuevo a Tenerife el 17 de abril

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 18 Dic. 2025 (Europa Press) -

La novena edición de los Premios Quirino, que reconocen y ponen en valor la animación iberoamericana, volverán un año más a la isla el próximo 17 de abril, en concreto a Santa Cruz de Tenerife, ciudad en la que ya tuvieron lugar las dos primeras ediciones de estos galardones, según ha informado este jueves el Cabildo tinerfeño.

Provenientes de 19 países, las obras postuladas competirán por un lugar en las diez categorías de estos premios que, referentes en el sector de la animación, cuentan desde su creación con el patrocinio principal del Cabildo de Tenerife a través de Turismo de Tenerife y la Tenerife Film Commission.

Asimismo, por categoría, los títulos presentados se desglosan en 19 largometrajes, 32 series, 103 cortometrajes, 60 cortometrajes de escuela, 20 videoclips, 18 obras de encargo y 13 videojuegos, cifras que están en línea con las registradas el año pasado.

España, Brasil y Argentina encabezan la participación con 58, 52 y 42 obras, respectivamente. Les siguen Colombia con 20, Chile con 18, Portugal con 16 y Perú con 11. Además, se han presentado cinco trabajos de Uruguay, cuatro de Costa Rica, tres de Bolivia, tres de Ecuador y dos de República Dominicana. Completan la lista Cuba, Honduras, Panamá, Paraguay, Puerto Rico y Venezuela, con una obra cada uno.

En cuanto a la cantidad de títulos por país, Brasil aumentó su participación un 23% respecto al año pasado, Argentina un 19% y Perú un 65%. Por el contrario, España y México registraron descensos del 65% y 40%, respectivamente. El 20% de las obras presentadas son coproducciones en las que también participan países de fuera de la región como Estados Unidos, Francia, Canadá, Alemania e Italia, entre otros.

PROCESO DE SELECCIÓN

El 29 de enero se anunciará una preselección de seis obras por categoría realizada por un comité integrado por el productor, consultor y director Barry O'Donoghue (Irlanda), la productora, directora y creadora de contenidos y formatos para audiencias infantiles Cielo Salviolo (Argentina), el programador y director de Cine Court Animé Loïc Portier (Francia), la creadora, directora y productora Mercedes Marro (España), el productor ejecutivo, distribuidor y consultor Paco Rodríguez (España), y la guionista y productora Risa Cohen (Estados Unidos).

El proceso de selección culminará el 5 de marzo, cuando un jurado internacional dará a conocer las tres obras nominadas en cada categoría. Finalmente, el 17 de abril se celebrará la ceremonia de premiación en la que dicho jurado dará a conocer las obras ganadoras.

La española 'Mariposas negras' de David Baute fue reconocida como Mejor Película en la última edición de los Premios, mientras que la brasileña 'Irmão do Jorel' obtuvo la estatuilla a Mejor Serie y "Los carpinchos" del uruguayo Alfredo Soderguit se alzó con el galardón a Mejor Cortometraje.

Además de reconocer a las mejores obras de animación iberoamericana, los Premios Quirino acogerán una nueva edición del Foro de Coproducción y Negocio, que en 2026 amplía sus actividades con una jornada adicional.

La convocatoria estará abierta del 13 de enero al 19 de febrero con dos períodos de inscripción: Early Bird, del 13 al 27 de enero, y Regular del 28 de enero al 19 de febrero. En la pasada edición, el Foro congregó a 200 profesionales de 25 países que sostuvieron más de 1.400 reuniones de negocio.