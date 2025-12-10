Latinoamérica.- Mapfre lanza una nueva gama de microseguros para proteger a los pequeños emprendedores de Latinoamérica

MADRID, 10 de diciembre de 2025 (Europa Press) -

Mapfre ha presentado 'A tu lado Mapfre', una nueva gama de seguros accesibles encaminada a proteger a los pequeños emprendedores de Latinoamérica, que "agrupa y fortalece su actual oferta de soluciones inclusivas reafirmando su compromiso con la inclusión financiera y la cultura aseguradora".

Según ha explicado la empresa en un comunicado, la compañía ofrece productos sencillos con coberturas limitadas, pero suficientes en caso de enfermedad, accidente laboral, fallecimiento de un familiar y protección para el hogar y el pequeño comercio.

La nueva gama de seguros accesibles está pensada para responder a las necesidades reales de los asegurados, en su mayoría microemprendedores, de ingresos modestos, pero integrados en la economía formal, con cuenta bancaria y medios de pago digitales.

La iniciativa, que ahora se lanza en Colombia y que próximamente lo hará en Perú, funciona desde hace tiempo en Brasil, bajo el nombre de 'Mapfre Na Favela', donde la aseguradora ha analizado de cerca la realidad de los que viven en la favela, sobre todo emprendedores que generalmente trabajan de manera informal, y así desarrollar productos que se ajustan a sus principales necesidades.

Es el caso de 'Mapfre Meu Bem Protegido', que ofrece protección y asistencia para bienes y productos esenciales para el funcionamiento de un emprendedor; 'Mapfre Meu Trampo', que ofrece protección para el lugar de trabajo, y 'Mapfre Minha Vida', que aporta cobertura en caso de fallecimiento. Todas estas soluciones se comercializan a través de G10 Bank, que actúa como promotor en la difusión de los productos de seguros para un modelo de autocontratación dentro de las favelas.

FORMACIÓN INNOVADORA PARA RED DE VENTAS

Como parte de esta propuesta de valor, la aseguradora ha desarrollado una herramienta pionera, en colaboración con su socio tecnológico, empatIA Technology, ha indicado la compañía.

Se trata de un asistente de inteligencia artificial a través de WhatsApp que permite a los asesores y fuerzas de ventas de entidades microfinancieras aclarar cualquier duda, suya o del cliente, incluso en tiempo real, mediante vídeos tutoriales y un vocabulario adaptado a cada región. Los asesores suelen ser miembros de la comunidad, conocen a la gente y permitirán reforzar los microcréditos de muchas personas con microseguros asociados o independientes.

La herramienta, que en tan solo cuatro meses de pruebas ha logrado resolver casi el 100% de las consultas, permite reducir los costes de formación y capacitación de los asesores comerciales, contribuyendo así a un precio más ajustado de los seguros.

IMPACTO SOCIAL POSITIVO

"Mapfre continúa apostando por la innovación social y el trabajo colaborativo con entidades microfinancieras, organizaciones comunitarias y aliados estratégicos para seguir construyendo un futuro más justo para todos", ha destacado el director general del Área Corporativa de Negocio de Mapfre, Raúl Costilla, quien ha considerado que este proyecto es un ejemplo de cómo se puede "generar impacto social positivo desde el sector asegurador, acompañando a las personas que más lo necesitan y a aquellas que aspiran a mejorar su calidad de vida".

El lanzamiento de 'A tu lado Mapfre' forma parte del Plan de Sostenibilidad 2024-26, con más de 20 objetivos, con los que la compañía integra su compromiso social en la estrategia de negocio y que persigue, entre otros retos, incrementar la accesibilidad al seguro, la educación financiera, la cultura aseguradora y el volumen de primas de productos con criterios ESG.

La iniciativa quiere contribuir a cerrar la Brecha de Protección del Seguro (BPS), que en Latinoamérica fue de US$316.000.000 en 2024, un 4,2% más que en 2023.