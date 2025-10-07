Latinoamérica: Mediterráneo Mediaset España Group vende la primera temporada de 'La Favorita 1922' a HBO Max en Latinoamérica

MADRID, 7 Oct. 2025 (Europa Press) - Mediterráneo Mediaset España Group ha vendido a HBO Max (Warner Bros Discovery) en Latinoamérica la primera temporada de 'La Favorita 1922', lo que supone el primer acuerdo entre ambas compañías, según ha informado el grupo de comunicación. Producida por Mediaset España en colaboración con Bambú Producciones, la serie se estrenó en Telecinco y posteriormente se ha trasladado a streaming, donde ha sido uno de los productos más consumidos en España durante varias semanas. La compañía ha destacado que antes de su debut televisivo la ficción ya había sido prevendida en más de 20 territorios y, con la incorporación de HBO Max en Latinoamérica, 'La Favorita 1922' podrá verse en 70 mercados internacionales. La serie está protagonizada por Verónica Sánchez y Luis Fernández, y cuenta con la participación de Andrea Duro, Maribel Salas, Elena Maroto, Raquel Querol, Fernando Cayo, Joel Sánchez y Javier Lago, entre otros intérpretes. 'La Favorita 1922' es una creación original de Ramón Campos, Gema R. Neira, Paula Fernández y Curro Serrano, con Josep Cister Rubio como productor ejecutivo. Ambientada en 1922, la serie narra la historia de la marquesa Elena de Valmonte, una mujer culta y apasionada por la cocina atrapada en un matrimonio infeliz. Tras un dramático suceso junto a su doncella Cecilia, ambas se ven obligadas a huir a Madrid, donde alquilan un viejo local a un apuesto joven y abren un restaurante que se convertirá en uno de los más reconocidos de la ciudad. Junto a un equipo de mujeres dispuestas a luchar por sus sueños, Elena emprende un viaje marcado por la amistad, el amor, la intriga y la resiliencia, descubriendo que mantener a flote un proyecto de tal envergadura resulta casi tan difícil como esquivar el pasado que le acecha.