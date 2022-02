01-01-1970 Economía.- Latinoamérica no recuperará los niveles de PIB per cápita prepandémicos hasta 2023 o 2024, según un informe. América Latina y el Caribe no recuperarán los niveles de PIB per cápita anteriores a la crisis del Covid-19 hasta 2023 y 2024, según un estudio elaborado en conjunto por el banco de desarrollo de América Latina (CAF), el Centro de Desarrollo de la OCDE, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de Naciones Unidas (Cepal) y la Comisión Europea. EUROPA ESPAÑA LATINOAMÉRICA ECONOMIA DESDE ESPAÑA CAF