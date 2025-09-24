Latinoamérica: Pablo Alborán llega a Granada el 26 de junio con su gira mundial 'Global Tour Km0'

GRANADA, 24 Sep. 2025 (Europa Press) -

Pablo Alborán ha confirmado Granada como una de las paradas de su esperada gira mundial 'Global Tour Km0'. La cita será el próximo viernes 26 de junio de 2026 en la Plaza de Toros de Granada, dentro de la primera fase del tour que recorrerá España, Portugal y Latinoamérica antes de saltar a otros países de Europa y América. Tras anunciar el pasado mes de septiembre el lanzamiento de 'Km0', su nuevo álbum de estudio que verá la luz el 7 de noviembre de 2025, Alborán vuelve a los escenarios con más fuerza que nunca. El artista malagueño ofrecerá un espectáculo de gran formato en el que combinará sus grandes clásicos con los nuevos temas de su próximo trabajo, entre los que ya destacan Clickbait, Km0 y Vámonos de aquí.

Con más de un millón de entradas vendidas a lo largo de sus catorce años de carrera, Pablo Alborán se ha consolidado como una de las voces más reconocidas e internacionales de la música en español. Cada concierto de 'Global Tour Km0' busca ser una experiencia inolvidable, cargada de emoción, intensidad y una producción renovada que unificará la esencia de siempre con un sonido actual e innovador. "Cuando me subo a un escenario, me dejo el alma, vivo por esto. Es una profesión maravillosa que me permite conectar con la gente", declaraba el propio artista en la rueda de prensa de presentación de la gira.

Pablo Alborán (Málaga, 1989) es uno de los artistas españoles más relevantes de la última década. Su irrupción en 2010 con el sencillo Solamente tú y su álbum debut homónimo lo situaron de inmediato en lo más alto de las listas, abriendo una carrera marcada por el éxito y el reconocimiento internacional. Alborán combina en sus canciones pop melódico, baladas intensas y una sutil fusión con influencias flamencas y latinas. Su capacidad para emocionar en directo y la honestidad de sus letras lo han convertido en un referente generacional.

Con más de 40 discos de platino, múltiples nominaciones a los Latin Grammy y colaboraciones con artistas como Alejandro Sanz, Camila Cabello, Ava Max, Maná o Malú, Pablo Alborán ha trascendido fronteras consolidándose como un artista global. Sus discos En acústico (2011), Terral (2014), Prometo (2017) y Vértigo (2020) lo han llevado a escenarios de todo el mundo, siempre acompañado de una fidelidad inquebrantable por parte de sus seguidores.

Su nueva etapa con Km0 marca un regreso renovado, en el que combina la esencia romántica de sus orígenes con un sonido más actual y experimental, reafirmando su compromiso con la evolución artística sin perder la conexión íntima con su público. Las entradas del concierto están disponibles en la página web de Proexa, en toda la Red TicketMaster (web, 932 514 228 y FNAC) y BailaFm.