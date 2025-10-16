Latinoamérica: PFSTECH inicia una nueva etapa bajo la marca ubimia y acelera su expansión en Europa y Latam

MADRID, 16 Oct. 2025 (Europa Press) -

La tecnológica PFSTECH inicia una nueva etapa bajo la marca ubimia, un cambio de identidad corporativa que refleja la consolidación de una estrategia internacional y que busca reforzar su presencia en Europa y Latinoamérica y situarse como "referente en soluciones SaaS, de datos e Inteligencia Artificial aplicadas al crédito", ha informado la compañía en un comunicado. Con operaciones en 26 países, más de 500 corporaciones, 5000 pymes como clientes y una facturación prevista de 60 millones de euros en 2025, ubimia prevé un crecimiento a doble dígito en los próximos años. El cambio de marca, presentado este miércoles en WAH Madrid ante más de 500 invitados entre empleados, clientes, socios e inversores, responde a un proceso de integración global de todas las compañías y productos del grupo, que ahora se unifican bajo una identidad común.

El nacimiento de ubimia culmina un recorrido de integraciones que en los últimos años ha incorporado compañías como Kineox, AIS Group, Innova, Telepro, Buro365, EMC Software Jurídico, Ziqy o Finstreet, además de contar con el respaldo de Anacap Financial Partners. Cada una de estas operaciones aportó nuevas capacidades que unidas han dado lugar a una compañía global. "Ninguna marca por separado reflejaba ya la magnitud del proyecto. Ubimia es la síntesis de todo ese camino y la identidad común que necesitábamos para representar lo que somos hoy", ha afirmado el CEO de ubimia, Agustín Rodríguez.

El nuevo nombre procede de la raíz latina ubi, que significa "en todas partes", y hace referencia a la ubicuidad de la compañía en el ciclo de crédito, presente en todas las fases, desde la originación hasta la recuperación. Con este concepto, ubimia simboliza la unión de distintos orígenes bajo una identidad común y global, ha explicado la compañía en un comunicado.

Actualmente, el 50% de los ingresos de ubimia procede de fuera de España, donde la compañía se ha convertido en socio estratégico de bancos y entidades financieras en mercados clave de Europa y Latinoamérica. "Estamos construyendo desde España un jugador poco habitual en nuestro país: una tecnológica con vocación global que mantiene la agilidad y la proximidad al cliente, pero que al mismo tiempo escala para competir de tú a tú con gigantes internacionales", ha afirmado Rodríguez durante la presentación.

EQUIPO FUNDADOR PERMANECE AL FRENTE

La empresa ha subrayado que, pese al cambio de marca, la estructura directiva y el equipo fundador permanecen al frente. "Ubimia es la evolución natural de un proyecto que hemos construido paso a paso. Seguimos siendo el mismo equipo, con la misma visión y los mismos valores", ha explicado el CEO. El directivo ha destacado también que el cambio es una oportunidad para proyectar hacia el exterior la magnitud real de la compañía y su capacidad de aportar soluciones integradas. "Muchos clientes nos conocían solo por una parte de nuestro portfolio.

“Con ubimia queremos mostrar que estamos presentes en todos los procesos de la vida de un crédito y que aportamos valor en cada fase”, ha señalado. De cara al futuro, ubimia prevé invertir más de 2 millones de euros anuales en propiedad intelectual e innovación en inteligencia artificial (IA) aplicada al crédito, consolidar un crecimiento sólido a doble dígito y reforzar su presencia en Europa y Latinoamérica, que actualmente representa el 50% de su facturación.