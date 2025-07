Latinoamérica: PP y Vox aprovechan el pleno y el centenario del 29 para acusar a Montero de "traicionar a sus vecinos"

SEVILLA, 17 Jul. 2025 (Europa Press) - El Grupo Municipal de Vox en el Ayuntamiento de Sevilla y el Gobierno local, a través del alcalde, José Luis Sanz (PP), han aprovechado el pleno ordinario celebrado este jueves para criticar abiertamente a la ministra de Hacienda y vicepresidenta primera del Gobierno de España, María Jesús Montero, por "relegar a la ciudad a los puestos de cola en las inversiones en infraestructuras y obstaculizar, de forma expresa, la celebración del centenario de la Exposición Iberoamericana de 1929". Precisamente, la conmemoración de esta efeméride ha sido el eje de esas críticas, y ello, a raíz de una pregunta formulada por Vox al respecto, en la que formulaba al alcalde qué acciones pretendía emprender "ante el abandono" del centenario de la Muestra del 29 y "la negativa de apoyo financiero por parte de la ministra de Hacienda", una pregunta que ha agradecido el alcalde, "ya que se trata de un proyecto fundamental para el futuro de la ciudad y para que recupere ese papel de liderazgo con Iberoamérica que jugó en aquella exposición de 1929". Sanz ha recordado que el Consejo de Ministros del pasado 8 de julio "se olvidó de nuevo de Sevilla". "Tampoco es una novedad: se ha olvidado de resolver el déficit de infraestructuras que tiene esta ciudad, como la SE-40 al paso por el Guadalquivir, el cierre del anillo de Cercanías, la conexión ferroviaria con el aeropuerto o ahora, el debate que hay que afrontar ya la ampliación de la estación de Santa Justa". En cuanto a la colaboración con el centenario del 29, Sanz ha interpelado al Gobierno de que "todavía están a tiempo". En este sentido, "a mí me gustaría pensar que el Ejecutivo se va a terminar tomando en serio este proyecto de Sevilla 2029. Asimismo, el regidor sevillano ha recordado en su intervención que la Comisión de Cultura del Congreso de los Diputados aprobó por unanimidad una Proposición No de Ley (PNL) presentada por el PP en la que se instaba al Gobierno a desarrollar un plan de acción para apoyar los actos conmemorativos del centenario de la Exposición Iberoamericana. "Ese plan contemplaba una serie de encargos, entre otros, evidentemente, el de considerar la efeméride como acontecimiento cultural declarado de 'excepcional interés público' a los efectos de la aplicación de beneficios fiscales", ha abundado Sanz. El martes 22 irá a pleno en el Congreso esa misma PNL. "Espero que se vuelva a aprobar por unanimidad, que tenga el apoyo del Partido Socialista y que esta vez sí se pongan ya a hacer los deberes y se tomen en serio Sevilla 2029". La portavoz de Vox ha afirmado que estarán a la espera de "ver si cambia de opinión --el Gobierno central-- y decide abandonar su sectarismo; también veremos qué vota el Partido Socialista en el Congreso el día 22. A ver si nuestros concejales del PSOE son capaces de convencer a su partido de la importancia que tiene esto para Sevilla". "Estamos de acuerdo en que María Jesús Montero está traicionando a sus propios vecinos, por lo cual no nos queda más que aceptar esta indignante realidad e intentar trabajar por cuenta nuestra para conseguir la mejor celebración posible", ha asegurado Pelaéz. En su intervención, Sanz ha coincidido con la portavoz de Vox en el hecho de que Montero es una ministra y diputada nacional sevillana "que tampoco ha llevado nunca ningún tema de Sevilla", y sin embargo, "ha facilitado que en estos siete años hayan ido 9000 millones de euros al sistema ferroviario catalán o a la ampliación del aeropuerto del Prat, mientras que aquí, desgraciadamente, no se ha acordado nunca de las muchas infraestructuras que todavía nos faltan".