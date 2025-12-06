Latinoamérica.- Principales titulares de los periódicos para el domingo 7 de diciembre

MADRID, 7 dic. 2025 (Europa Press) - Las primeras ediciones de los principales periódicos llegados a nuestra redacción incluyen, entre otras, las siguientes noticias en sus portadas: EL PAÍS -- "Mónica García: 'Vamos a derogar la ley que permite el modelo del Hospital de Torrejón'" -- "Trump abre una nueva época de intervenciones en América Latina" EL MUNDO -- "Sánchez agita la 'ruptura' que le pide Junts el Día de la Constitución" -- "La esperanza mundial contra la peste porcina se fabrica en España". ABC -- "El caso Salazar torpedea como candidatas a Montero y Alegría" -- "ABC asiste al pase en un convento de monjas contemplativas de 'Los Domingos': 'Sorprende que el guion sea de una persona no creyente, lo podríamos firmar nosotras'" LA VANGUARDIA -- "El Govern busca el origen de la peste porcina en cinco laboratorios" -- "Sagrada Familia: Trabajar a 151 metros de altura" EL PERIÓDICO -- "Extremadura deshace el empate entre PSOE y PP" -- "Feijóo y Sánchez trasladan la tensión de la legislatura al Día de la Constitución"