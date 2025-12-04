Latinoamérica.- Rosalía anuncia gira mundial por Europa y América, con ocho conciertos en Madrid y Barcelona, para presentar Lux

MADRID, 4 de diciembre de 2025 (Europa Press)

Rosalía ha anunciado gira mundial por Europa, Norteamérica y Latinoamérica para presentar su último trabajo, 'Lux'. En España, por el momento, ha confirmado ocho fechas entre Madrid y Barcelona.

Concretamente, la catalana actuará en el Movistar Arena de Madrid el 30 de marzo de 2026 y el 1, 3 y 4 de abril del mismo año. Al Palau Sant Jordi de Barcelona llegará el 13, 15, 17 y 18 de abril también.

'Lux Tour 2026' arrancará el 16 de marzo en Lyon (Francia) y pasará por ciudades europeas como París, Zúrich, Milán, Lisboa, Ámsterdam, Amberes, Colonia, Berlín y Londres. Posteriormente viajará a América y hará parada en las ciudades estadounidenses de Miami, Orlando, Boston, Nueva York, Chicago, Houston, Las Vegas, Los Ángeles, San Diego y Oakland. También dará un concierto en Toronto.

Posteriormente, Rosalía irá a Bogotá, Santiago de Chile, Buenos Aires, Río de Janeiro, Guadalajara, Monterrey, Ciudad de México y San Juan (Puerto Rico).

Las entradas estarán disponibles a partir del 11 de diciembre a las 10.00 horas en la web de Ticketmaster.es y LiveNation. La preventa será el 9 de diciembre a la misma hora.