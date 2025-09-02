Latinoamérica: Teatro Arbolé abre el telón con "Los tres cerditos" y en fiestas del Pilar estará La Barraca de los Títeres

ZARAGOZA, 2 Sep. 2025 (Europa Press) -

Teatro Arbolé abrirá la temporada este domingo, 7 de septiembre, con la obra "Los tres cerditos" para dar paso al Festival Iberoamericano de Teatro para Niños y en las fiestas del Pilar se ha programado La Barraca de los Títeres en la calle Moret y una gran fiesta de la comedia en la Sala del Actur.

En esta XXXVII temporada se espera consolidar y aumentar las buenas cifras de espectadores logradas la temporada pasada, un total de 33.237 con una media de ocupación por función del 60%. Todo ello gracias al apoyo del público y del Ministerio de Cultura, del Departamento de Cultura del Gobierno de Aragón y del Ayuntamiento de Zaragoza a través de sus ayudas.

Este domingo, a las 12.00 horas y a las 17.00 horas, "Los tres cerditos" levantarán el telón y darán paso al XII Festival Iberoamericano de Teatro para Niños, que se celebra del 12 al 14 de septiembre, y a una completa programación para todos los públicos.

Las Fiestas del Pilar recibirán a Pelegrín y los mejores cuentos clásicos de Arbolé en la carpa de la calle Moret para el público infantil y familiar; y con una gran fiesta de la comedia para el público juvenil y adulto, con ocho espectáculos de destacados monologuistas de la stand up de la escena nacional: Ignatius Farray, Beatriz Rico e Iñaqui Urrutia, entre ellos.

Noviembre continuará con la programación de los fines de semana en la que se dan cita las mejores compañías nacionales para público infantil y familiar y que tanto distinguen a Arbolé por la singularidad, calidad y el rigor de estas producciones.

El mes de diciembre se abrirá con el II Festival Magia Potagia en Familia, coincidiendo con el puente de la Constitución y de la Inmaculada, y se cerrará con el XXV Festival "Una Navidad de Cuento".

El año 2026 se abrirá con una nueva edición de la Muestra de Teatro Amateur (MUTEA), una puerta abierta al teatro aficionado, pieza clave para la creación de audiencias.

HISTORIA VIVA

La consejera municipal de Cultura, Educación y Turismo del Ayuntamiento de Zaragoza, Sara Fernández, ha participado en la presentación de la nueva temporada del Teatro Arbolé; con el director general de Cultura del Gobierno de Aragón, Pedro Olloqui; el gerente del Teatro Arbolé, Pablo Girón; y el director artístico, Iñaqui Juárez.

"Sois --ha dicho Sara Fernández-- historia viva de nuestra ciudad, de nuestras tradiciones, de nuestro territorio, pero también a nivel nacional e internacional, porque habéis hecho que generaciones y generaciones, aparte de conocer el teatro, de amarlo, habéis conseguido algo tan importante que hay que hacer con el público, que es ese abrir la mente, ese descubrir".

Sara Fernández ha calificado de "delicia" para los espectadores el Festival Iberoamericano, y también para los profesionales, porque "es una parte de vuestra tarea, ese intercambio que tenéis con compañías del resto del mundo, ese esfuerzo por traer aquí novedades y programaciones diferentes, y por vosotros obviamente salir también y llevar a cabo ese intercambio entre compañeros, que no puede ser sino enriquecedor".

XII FESTIVAL IBEROAMERICANO DE TEATRO PARA NIÑOS

El XII Festival Iberoamericano de Teatro para Niños, que este año tendrá lugar del 12 al 14 de septiembre, pretende consolidar los lazos entre Zaragoza, Arbolé, y el continente hermano a través del teatro realizado para niños, con toda su tradición y vanguardia. Actuarán tres compañías: Teatro La Proa (Cuba) con la obra "Cuidado, hay perros", que realizará una función matinal el día 12 en el Hospital Infantil Miguel Servet y actuará a las 18 horas en Arbolé; El Guiño de Guiñol (Colombia) con la obra "El último árbol" el día 13 a las 12 horas y a las 18 horas en Arbolé; y Títeres La Matatena (México) con la obra "Riofaunando" el día 14 a las 12 horas y a las 18 horas en Arbolé. Todas las funciones serán gratuitas. (Ver programación adjunta).

Pilar 2025: La Barraca de los Títeres en la calle Moret.

Arbolé llevará su Barraca de los Títeres a la calle Moret, junto a la plaza de los Sitios, durante las fiestas del Pilar, del 3 al 13 de octubre, con varios pases al día, y ya suman 29 años actuando en estas fiestas. El año pasado amplió su repertorio y, además de las aventuras de Pelegrín, se representarán sus célebres obras basadas en los cuentos clásicos como "Los tres cerditos", "Pato feo", "Caperucita Roja".

Gran Fiesta de la Comedia en la Sala

El Teatro Arbolé del Parque del Agua acogerá la programación para público juvenil y adulto, del 3 al 13 de octubre, con la gran fiesta de la comedia. Se celebrarán ocho espectáculos de destacados monologuistas de la stand up de la escena nacional. Abrirá este ciclo los días 3 y 4, Ignatius Farray, con "El show de Ignatius Farray". El día 5, Etiqueta Negra Producciones presentará a Pablo Meixe. El día 6, Minerva Arbués representará "Mea culpa". El día 7, Javier Zapater, Jorge Bicho y Jorge Huerta presentarán "Tres monos". Los días 8 y 9, Beatriz Rico pondrá en escena "Pepa, no me des tormento". El día 10, Fran Pati representará "Y tú, ¿tienes pueblo?"; al día siguiente MPC Management presentará a las monologuistas: Pee, Minovas y Hervás. Los días 12 y 13 de octubre, Iñaqui Urrutia pondrá en escena "Perdone caballero". Todas las funciones se celebrarán a las 20 horas y el precio de las entradas oscila entre los 18 y los 20 euros.

Campañas de Audiencias Escolares y Escuela

Teatro Arbolé, una fábrica de sueños, cumple cada temporada con sus objetivos iniciales de ser una casa escénica para la infancia y un espacio con un ocio inteligente para toda la familia.

Por ello concede tanta importancia a la programación para público infantil, tanto los fines de semana, como en las campañas de audiencias escolares y en la enseñanza y divulgación teatral y de creación de nuevos públicos. Un curso más, Teatro Arbolé celebrará las Campañas de Audiencias Escolares, dirigidas a infantil, primaria y secundaria, con visita al teatro y puesta en escena de obras del repertorio de Arbolé.

Dentro de estas campañas escolares se incluye el programa de Acceso Universal de la Infancia al Teatro que, en colaboración con el Ayuntamiento de Zaragoza, facilita cada curso la inclusión de más de 2000 escolares de bajos recursos a las campañas de forma gratuita.

La Escuela de Teatro, que tantas satisfacciones le da a Arbolé, comenzará un nuevo curso en octubre —plazo de inscripción hasta el 30 de septiembre—, una escuela para niños de iniciación al juego dramático que lleva 16 años de formación y que cada curso acoge a alrededor de 100 alumnos de 6 a 18 años.

Es un espacio formativo de encuentro, cuyo objetivo principal es desarrollar las capacidades creativas, comunicativas y expresivas de los alumnos; pero también es una verdadera escuela de espectadores, porque inculca a los alumnos el amor por las artes escénicas.

Una Escuela que, gracias al apoyo de las familias a lo largo de estos años, se ha convertido en un referente en la ciudad del teatro realizado por y para niños.

COMPAÑÍA: ESTRENO DE UNA NUEVA PRODUCCIÓN

La compañía Teatro Arbolé continuará con sus actuaciones por toda España y esta temporada ampliará su relación con América Latina, ya que, tras visitar Guatemala y El Salvador, realizará una gira por Cuba.

Asimismo estrenará una nueva producción este otoño, titulada "Gira el mundo, caracol".