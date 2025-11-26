Latinoamérica.- Tenerife reúne a más de 600 expertos y empresarios de 22 países en el VII Foro Iberoamericano de la Mipyme

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 26 nov. 2025 (Europa Press) -

El municipio de Puerto de la Cruz acoge este jueves y viernes el VII Foro Iberoamericano de la Mipyme, antesala de la Cumbre Iberoamericana que se celebrará en Madrid el próximo año, y que reúne a más de 600 expertos y empresarios de 22 países.

Bajo el lema 'Pequeñas empresas para grandes países', este encuentro, impulsado por la Secretaría General Iberoamericana-SEGIB, el Consejo de Empresarios Iberoamericanos-CEIB, el Ministerio de Industria y Comercio, el Cabildo de Tenerife, el Gobierno de Canarias y CEOE-Tenerife, será un foro de debate para analizar el desafío que tienen por delante las mipymes en un entorno comercial globalizado y sujeto a tensiones arancelarias.

Estas pequeñas y medianas empresas representan el 99,5% del tejido empresarial en Iberoamérica y generan casi el 60% del empleo, si bien su impacto en el PIB aún no llega ni al 25%.

De hecho, estas empresas aportan el 18% de las exportaciones de los países en vías de desarrollo, muy lejos del 40% de los desarrollados, y en Latinoamérica, apenas llegan al 10% frente al 40% de Europa.

La jornada de este jueves será a puerta cerrada con representantes institucionales, académicos y empresariales y ya el viernes habrá diversas conferencias magistrales y paneles de expertos en los que se revisará, por ejemplo, la estrategia de países como Uruguay, México, Chile o Colombia en sistemas avanzados de integración de las cadenas de valor.

En paralelo se van a organizar hasta tres rutas para que los participantes conozcan el ecosistema empresarial y financiero de las islas y sus incentivos fiscales, promocionando especialmente las industrias tecnológica y logística, y su empleabilidad.