LA NACION

Latinoamérica.- Tenerife reúne a más de 600 expertos y empresarios de 22 países en el VII Foro Iberoamericano de la Mipyme

Tenerife reúne a más de 600 expertos y empresarios de 22 países en el VII Foro Iberoamericano de la Mipyme

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Latinoamérica.- Tenerife reúne a más de 600 expertos y empresarios de 22 países en el VII Foro Iberoamericano de la Mipyme
Latinoamérica.- Tenerife reúne a más de 600 expertos y empresarios de 22 países en el VII Foro Iberoamericano de la Mipyme

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 26 nov. 2025 (Europa Press) -

El municipio de Puerto de la Cruz acoge este jueves y viernes el VII Foro Iberoamericano de la Mipyme, antesala de la Cumbre Iberoamericana que se celebrará en Madrid el próximo año, y que reúne a más de 600 expertos y empresarios de 22 países.

Bajo el lema 'Pequeñas empresas para grandes países', este encuentro, impulsado por la Secretaría General Iberoamericana-SEGIB, el Consejo de Empresarios Iberoamericanos-CEIB, el Ministerio de Industria y Comercio, el Cabildo de Tenerife, el Gobierno de Canarias y CEOE-Tenerife, será un foro de debate para analizar el desafío que tienen por delante las mipymes en un entorno comercial globalizado y sujeto a tensiones arancelarias.

Estas pequeñas y medianas empresas representan el 99,5% del tejido empresarial en Iberoamérica y generan casi el 60% del empleo, si bien su impacto en el PIB aún no llega ni al 25%.

De hecho, estas empresas aportan el 18% de las exportaciones de los países en vías de desarrollo, muy lejos del 40% de los desarrollados, y en Latinoamérica, apenas llegan al 10% frente al 40% de Europa.

La jornada de este jueves será a puerta cerrada con representantes institucionales, académicos y empresariales y ya el viernes habrá diversas conferencias magistrales y paneles de expertos en los que se revisará, por ejemplo, la estrategia de países como Uruguay, México, Chile o Colombia en sistemas avanzados de integración de las cadenas de valor.

En paralelo se van a organizar hasta tres rutas para que los participantes conozcan el ecosistema empresarial y financiero de las islas y sus incentivos fiscales, promocionando especialmente las industrias tecnológica y logística, y su empleabilidad.

LA NACION
Más leídas
  1. Se hizo conocida en el primer Gran Hermano, fue vedette y después de siete años quiere volver al medio
    1

    Natalia Fava: se hizo conocida en el primer Gran Hermano, fue vedette y después de siete años quiere volver al medio

  2. Espinoza advirtió que si “antes de marzo” no mejora la asistencia social, habrá “problemas” con el “hambre”
    2

    Espinoza advirtió que si “antes de marzo” no mejora la asistencia social, habrá “problemas” por el aumento del “hambre”

  3. Por qué la estrella argentina tocó valores de 2021
    3

    ¿Qué pasa con la acción de Mercado Libre? La estrella argentina tocó valores de 2021

  4. Tras un fallo de la Justicia, Agustín Almendra deberá pagarle una cifra millonaria a Boca
    4

    Tras un fallo de la Justicia, Agustín Almendra deberá pagarle una cifra millonaria a Boca

Cargando banners ...