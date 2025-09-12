Latinoamérica: Una exposición de Pedro Quesada y Monak Rodríguez abre el OCIb 2025 en Huelva

HUELVA, 12 Sep. 2025 (Europa Press) -

Decimoctava edición del Otoño Cultural Iberoamericano (OCIb 2025) ha iniciado su programación en Huelva con la apertura de la exposición 'Figuraciones', un conjunto de paisajes y retratos del artista isleño Pedro Quesada y de la artista onubense Monak Rodríguez que puede visitarse en el Centro Cultural José Luis García Palacios de la Fundación Caja Rural del Sur hasta el próximo 26 de septiembre.

Según ha indicado la entidad en una nota de prensa, la inauguración de la muestra estuvo presidida por la responsable de Cultura de la Fundación, María Luisa García Palacios, quien animó a la ciudadanía a disfrutar de esta "magnífica exposición" en la Fundación Caja Rural del Sur, una entidad que "empezó de la mano con el Otoño Cultural y mantiene la misma dinámica para ofrecer un espacio a los artistas y principalmente a los artistas onubenses", remarcó.

A continuación tomó la palabra el director del OCIb y presidente de la Asociación Cultural Iberoamericana (ACI), Jaime de Vicente, para quien "Huelva está de enhorabuena por esta singular exposición", avanzó en un acto que también contó con la presencia de los autores de la muestra.

De Vicente también incidió en que se ha querido que el OCIb de la mayoría de edad "se abra con dos de los máximos representantes del hiperrealismo andaluz", los referidos Pedro Quesada y Monak Rodríguez, quienes además son "dos personas excelentes que nos han dado un ejemplo de colaboración para convertir en realidad este sueño".

Por último, el presidente de la Asociación Cultural Iberoamericana tuvo palabras para el Centro Cultural José Luis García Palacios de la Fundación Caja Rural del Sur, "un centro muy querido por nosotros", pues "en él nació el Otoño", una "convocatoria cultural nacida en Huelva y que se proyecta a Andalucía, España e Iberoamérica", concluyó.

El Otoño Cultural Iberoamericano, que inundará de cultura diversos espacios de Huelva y la provincia hasta finales de año, es una iniciativa de la Asociación Cultural Iberoamericana que cuenta con el patrocinio de la Fundación Caja Rural del Sur, la Diputación de Huelva y el Ayuntamiento de Huelva y con la colaboración de la Junta de Andalucía, el Puerto de Huelva, la Universidad de Huelva y la Universidad Internacional de Andalucía.