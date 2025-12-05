Latinoamérica.- Una exposición de Rorro Berjano reflexiona en el MEIAC de Badajoz sobre los logotipos como "nuevas deidades"

BADAJOZ, 5 de diciembre de 2025 (Europa Press) -

El Museo Extremeño e Iberoamericano de Arte Contemporáneo (MEIAC) expone desde este viernes 'Símbolos migrantes', del artista extremeño Rorro Berjano, un proyecto de producción propia del museo que aborda, desde el lenguaje del arte contemporáneo, la vigencia del símbolo en la sociedad actual y su relación con las aspiraciones, la identidad y la pertenencia.

La muestra, comisariada por Juan Ramón Barbancho, construye un relato en torno al "juego de las marcas" y la manera en que determinados logotipos -en especial los asociados al lujo- actúan hoy como signos de reconocimiento y estatus, generando nuevas formas de afiliación social.

'Símbolos migrantes' parte de una idea recurrente en la trayectoria de Berjano: el desplazamiento de viejas creencias hacia otras nuevas, que cambian de iconografía pero conservan su función simbólica, indica la Junta en una nota de prensa.

En este caso, el artista sitúa la mirada en el tránsito y en el deseo de pertenencia, especialmente en quienes emprenden un camino hacia Occidente buscando un horizonte de bienestar, y llegan portando esos signos visibles como una suerte de "sello" identitario.

El proyecto se concreta en las piezas 1SS81-2, Pirámide infinita y Cosmovisión (todas de 2025), donde los símbolos se convierten en lenguaje visual para pensar los recorridos de ida y vuelta, la "tierra prometida" y la construcción de referentes de triunfo, incluida la figura del futbolista como confirmación -o ilusión- de ascenso social.

Rorro Berjano (Don Benito, Badajoz, 1979) es uno de los nombres más destacados de la creación contemporánea extremeña. Pintor, escultor y ceramista, su obra se ha caracterizado por un imaginario propio atravesado por signos, ritos y referencias a cosmologías espirituales, con especial presencia de lecturas sincréticas y afrocaribeñas.

La exposición se enmarca en la línea de proyectos de producción específica impulsada por el MEIAC, que facilita medios y contexto para propuestas concebidas para los espacios del museo.