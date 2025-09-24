Latinoamérica. Unas jornadas analizarán en Cáceres el papel de las Fuerzas Armadas españolas y portuguesas en el mundo actual

CÁCERES, 24 Sep. 2025 (Europa Press) -

La Fundación Yuste y el Ministerio de Defensa han organizado las III Jornadas de Seguridad y Defensa en el Espacio Iberoamericano, que se celebrarán los días 30 de septiembre y 1 de octubre en el Salón de Actos de la Subdelegación de Defensa en Cáceres. El programa, titulado 'Nuevos retos geopolíticos: transformación de las Fuerzas Armadas españolas y portuguesas', incluye las conferencias del capitán de navío Eduardo Mates, que hablará sobre la respuesta española ante las amenazas en el actual contexto geopolítico, y la del teniente coronel del Ejército de Tierra Pablo Ahedo Cordón, que analizará el impacto de la transformación digital y la inteligencia artificial en el ámbito de la relaciones internacionales desde el punto de vista de la defensa. También participarán el profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de Oporto y exministro de la Defensa Nacional de Portugal entre 2015 y 2018, José Alberto Azeredo Lopes, que expondrá su visión sobre los retos de una defensa común en el siglo XXI, y los coroneles Luis Herruzo y Vicente Lunar, que hablarán sobre las respuestas de las Fuerzas Armadas españolas a las amenazas actuales, según informa la Junta de Extremadura en nota de prensa.

La finalidad de esta actividad es "fomentar la conciencia y la cultura de la defensa" para que la sociedad española "conozca, valore y se identifique con su historia y con el esfuerzo solidario y efectivo por el que las Fuerzas Armadas salvaguardan los intereses nacionales", señala. Las jornadas están abiertas al público hasta completar aforo, y podrán seguirse en directo a través del Canal Youtube de la Fundación Yuste.