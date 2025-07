Latinoamérica: Video: Tellado (PP) critica que Sánchez hable de amenazas a la democracia: "La amenaza es él"

BARCELONA, 24 Jul. 2025 (Europa Press) - El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha criticado este jueves que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, hable de amenazas a la democracia en su gira por Iberoamérica cuando "la amenaza es él", y ha vuelto a pedirle que convoque elecciones porque cree que todo lo que rodea al dirigente socialista es una cloaca, textualmente. En declaraciones a los medios en rueda de prensa en Barcelona junto al líder del PP en el Ayuntamiento de Barcelona, Daniel Sirera, Tellado ha criticado a Sánchez tras el final del curso político: "Su naufragio es absoluto, es completo. Ya no puede aprobar sus propios decretos. Está KO. En los tribunales continúa su vía crucis". Ha añadido que esta semana no ha podido ser "más letal" para Sánchez y su Ejecutivo; considera que el presidente está más derrotado y hundido que nunca, y ha insistido en que todo lo que rodea al dirigente socialista es una cloaca. Ha afirmado que el PSOE "se avergüenza" de su exnúmero tres, Santos Cerdán, y de la esposa de Sánchez, Begoña Gómez, por, según él, borrarles del vídeo en el que aparecían junto a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en el balcón de la sede del PSOE de Ferraz tras las elecciones del 23 de julio de 2023. "El borrado que desean los españoles no es ese. El borrado que desean los españoles es el borrado del propio Sánchez", ha expresado Tellado. Tellado ha elogiado de nuevo la decisión de la ya exvicesecretaria de Movilización y Reto Digital del PP, Noelia Núñez, de dimitir de sus cargos tras la polémica generada por sus estudios: "Ya quisieran muchos socialistas tener la dignidad y el valor de Noelia, porque para reconocer los errores también hay que ser valiente". Ha afirmado que entre el PSOE y el PP les separa un "océano moral" y que otros cargos socialistas deberían actuar como ella. IMÁGENES DISPONIBLES EN EUROPA PRESS TELEVISIÓN URL DE DESCARGA: https://www.europapress.tv/politica/997596/1/tellado-pp-dice-amenaza- democracia-pedro-sanchez TELÉFONO DE CONTACTO 91 345 44 06