Latinoamérica: WhatsApp y Chrome, las apps más utilizadas por las personas mayores, según un estudio

BARCELONA, 17 Sep. 2025 (Europa Press) -

WhatsApp, Chrome, YouTube, Cámara y Teléfono son las apps más utilizadas por las personas mayores, según se desprende de un informe elaborado por la empresa Bleta al que ha tenido acceso Europa Press, en base al comportamiento de más de 5000 usuarios en España y Latinoamérica durante tres años.

El estudio advierte de que las aplicaciones más usadas "no son necesariamente las más inclusivas" pues WhatsApp, la más utilizada entre los mayores, obtiene un 6,7 sobre 10 en accesibilidad, mientras que Chrome registra un 6,8 y YouTube, un 6,2; los encuestados indican que otras aplicaciones básicas de Cámara y Teléfono también presentan obstáculos.

Los datos del ranking se han obtenido mediante el sistema de analítica digital Mixpanel, que permite recopilar estadísticas de uso de forma anónima; con esta base, Bleta ha diseñado un algoritmo propio que valora criterios como la claridad de la navegación, la legibilidad del texto, el contraste de colores, la simplicidad de la interfaz, la necesidad o no de registro, la presencia de publicidad y la complejidad de las acciones.

"WhatsApp es la app más usada, pero no porque sea intuitiva, sino porque la utiliza su entorno", ha explicado el cofundador de Bleta, Gerard Pinar.

Bleta, fundada en 2021 por los ingenieros electrónicos Isabel García, Adrià Roca y Gerard Pinar, es una compañía de tecnología que desarrolla software y aplicaciones móviles para personas con bajas competencias digitales.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), una de cada seis personas en el planeta tendrá más de 65 años en 2050, lo que convierte la accesibilidad digital en "un desafío global que requerirá soluciones innovadoras para garantizar que nadie quede fuera de la sociedad conectada", asegura Bleta.

Tras crear una tableta electrónica especialmente diseñada para este público, Bleta ha desarrollado una app gratuita para facilitar las comunicaciones y la navegación en dispositivos móviles, que ha alcanzado las 170.000 descargas en más de 20 países.