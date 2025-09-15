Latinoamérica: Xunta destaca las jornadas culturales de Iberoamérica por "crear sinergias y tejer lazos" entre profesionales

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 15 Sep. 2025 (Europa Press) -

El conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude, José López Campos, ha destacado las jornadas de la Incubadora de itinerarios culturales de Iberoamérica por "crear sinergias entre los profesionales de los dos lados del Atlántico para seguir tejiendo lazos alrededor del patrimonio". Tal y como ha trasladado la Xunta en una nota de prensa, el representante de Cultura ha subrayado durante la inauguración de una nueva edición de las jornadas, que Galicia "tiene un fuerte vínculo con los países iberoamericanos" con una "historia compartida" y "valores comunes". En esta línea, ha hecho referencia a la cooperación en esta área que el Gobierno gallego mantiene con la Organización de Estados Iberoamericanos y que se materializa en el proyecto RUTEALC con el objetivo de "generar una comunidad de gestores, profesionales, ciudadanos y emprendedores interesados en la creación y el fortalecimiento de los itinerarios culturales como son las rutas jacobeas". Asimismo, López Campos ha cualificado este encuentro como una gran oportunidad "para ser referentes en buenas prácticas" partiendo de su experiencia en el Camino de Santiago.