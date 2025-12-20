Latinoamérica.- Zona Franca se une a la Asociación de Zonas Francas de Iberoamérica "para impulsar la atracción de inversiones"

SEVILLA, 20 Dic. 2025 (Europa Press) - La Zona Franca de Sevilla se ha adherido a la Asociación de Zonas Francas de las Américas (AZFA), organización que lidera la representación del ecosistema de zonas francas en Iberoamérica, cuyos objetivos son, entre otros, impulsar la competitividad, la innovación, la atracción de inversiones y el desarrollo sostenible en las zonas francas. Como miembro asociado de AZFA, la Zona Franca de Sevilla persigue "reforzar su proyección internacional e impulsar la captación de inversiones" integrándose en una red con casi 30 años de experiencia en el posicionamiento de espacios francos como "plataformas clave" para el comercio internacional y las cadenas globales de valor, presente en 25 países y con 770 zonas francas asociadas y más de 8.000 empresas establecidas, tal como destacan desde la Zona Franca de Sevilla. Esta alianza estratégica va a permitir al espacio franco sevillano participar activamente en foros internacionales, acceder a estudios, datos e investigaciones especializadas, y establecer vínculos con otras zonas francas de referencia a nivel global. Además, refuerza su papel como motor económico del sur de España y como referente de gestión en el contexto europeo. La delegada del Estado para la Zona Franca de Sevilla, Carmen Tovar, ha afirmado al respecto que, con la incorporación a AZFA, "la zona franca va a avanzar cualitativamente en la hoja de ruta que tenemos trazada para generar oportunidades de crecimiento económico y empresarial y, por tanto, también de empleo, facilitando la proyección exterior de nuestras empresas y propiciando la captación de inversiones en el plano internacional". Por su parte, la Asociación de Zonas Francas de las Américas ha remarcado tanto la ubicación de la Zona Franca de Sevilla en "un entorno logístico estratégico, clave para la actividad industrial y logística en el sur de Europa", como el régimen fiscal y aduanero especial con el que opera, que la posiciona como una zona franca "altamente competitiva para empresas dedicadas a la industria, la logística, la importación y exportación, el almacenamiento, la transformación de mercancías y la distribución".