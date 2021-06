Latinos de eeuu finalmente tienen voz en la película de lin-manuel miranda "in the heights"

Por Jill Serjeant

LOS ÁNGELES, 7 jun (Reuters) - Lin-Manuel Miranda espera con ansias el día en que una película protagonizada por un elenco latino estadounidense, con personajes que no sean estereotipados como mucamas o jardineros, sea algo habitual en el cine.

Hasta entonces, espera que el musical "In The Heights" cambie la conversación en Hollywood sobre el gran atractivo de ese tipo de películas, como ocurrió con "Crazy Rich Asians" en 2018.

"Mi esperanza es que en cinco años, la gente diga '¿por qué 'In the Heights' fue tan importante? Ahora tenemos 10 películas latinas por año'", dijo Miranda.

"Ser singular sería un sueño hecho realidad. Ninguna película puede abarcar la gran cantidad de historias que tenemos para ofrecer", agregó Miranda, quien tiene ascendencia puertorriqueña y es el creador del exitoso musical "Hamilton".

Los latinos en Estados Unidos van al cine más que los negros y los asiático-americanos, según un reporte de 2018 de la Motion Picture Association of America.

Los latinos constituyen alrededor del 18% de la población estadounidense. Pero un estudio de 2019 realizado por la Iniciativa de Inclusión Annenberg de la Universidad de California del Sur halló que sólo el 3% de las películas más taquilleras de 2007-2018 tuvieron latinos como actores principales o coprotagonistas.

Originalmente Miranda escribió "In the Heights" sobre la vibrante comunidad multiracial del vecindario Washington Heights de Manhattan como un musical teatral antes de "Hamilton", que reformula la historia de los padres fundadores de Estados Unidos a través de la perspectiva de los inmigrantes negros y latinos.

Filmada en las calles de Washington Heights, con grandes números de baile y con un elenco de talentos en ascenso como Anthony Ramos y Melissa Barrera, "In the Heights" tardó 13 años en llegar a la pantalla grande.

Dirigida por Jon M. Chu, con algunos diálogos en español e inglés y historias sobre la lucha por el éxito en Estados Unidos y el desarraigo de sus países de origen, la película ha recibido buenas críticas.

Variety la calificó como una "una fiesta a la que todos asisten en honor a la experiencia de los inmigrantes latinos".

"In the Heights" tuvo su primera proyección pública la semana pasada en el Festival Internacional de Cine Latino de Los Ángeles (LALIFF), el primero en enfocarse en películas latinas cuando se lanzó hace 20 años.

Ha sido una batalla cuesta arriba para el cofundador del festival Edward James Olmos, conocido por sus papeles en "Miami Vice" y "Stand and Deliver".

"Estos últimos Oscar no los pude ver", dijo Olmos. "Me destrozó el hecho de que no ser por Rita Moreno, no hubiéramos tenido ninguna representación", agregó.

Moreno, de 89 años, quien después de 60 años sigue siendo la única actriz latinoamericana en ganar un Oscar actoral (por "West Side Story") presentó el Premio de la Academia a la mejor película en la ceremonia de abril.

Un documental sobre Moreno es una de las más de 50 propuestas del festival LALIFF, que incluye películas de Brasil, Cuba y Perú.

Olmos dice que es una señal de cambio que estos días esté recibiendo más llamadas para presentarle ideas para películas y programas de televisión que en los últimos años.

Pero agregó que "no creo que vaya a cambiar nunca hasta que hagamos lo que hizo (el cineasta negro) Tyler Perry, que fue crear su propio estudio (...) Esto es lo que tenemos que hacer como latinos. Espero verlo en vida".

Reporte de Jill Serjeant, Editado en español por Lucila Sigal

