Laura Gil: "España nunca ha sido la más alta ni la más fuerte, pero es la que mejor compite"

La pívot de la selección española Laura Gil pone su experiencia al servicio de una España que confía en volver a demostrar que es "la que mejor compite", de cara al Eurobasket 2023 que comienza ya este jueves, un equipo "diferente" al del "duro" 2021, con mucha "química" y el objetivo mínimo del Preolímpico.

"Llevo 10 años en la selección. Empecé aprendiendo mucho de las veteranas y ahora estoy en un momento que apetece sacarlo todo y poder ayudar a las compañeras con consejos y también en la pista aportando todo lo que pueda", afirma la murciana en una entrevista con Europa Press en la antesala del debut europeo.

Gil prefiere no acaparar protagonismo como voz de la experiencia y pone el foco en la "dinámica de jugar en equipo", ser un "núcleo". "Me gusta hacer un buen bloqueo, me gusta el baloncesto. Si hay algo bueno que tenemos es que en cada partido puede aparecer una, talento tenemos. Los equipos que nos hagan un 'scout' no saben realmente cómo prepararlo porque no saben dónde va a aparecer", dice.

La nueva jugadora del Perfumerías Avenida es también el músculo de la selección, junto a Raquel Carrera o Lola Pendande. "España nunca ha sido la más alta ni la más fuerte, pero al final hemos sido las que mejor competimos. Eso se perdió un poco en 2021. Otra vez lo volvemos a tener, sobre todo esa intensidad que tenemos atrás, que nos permite luego ofensivamente ser mucho más alegres", comenta.

La pívot echa la vista a ese 2021, verano en el que España se quedó fuera del Eurobasket y de los Juegos Olímpicos en cuartos de final, con el añadido de no clasificarse para el Mundial del año pasado, para recordar puntos a mejorar y enseñar ciertas ganas de revancha. "Es importante el poder jugar sin tener la presión de tener que meter porque te han metido. Fue algo de lo que pecamos en 2021, no éramos tan consistentes atrás, teníamos esa presión de tener que anotar, y así es más difícil jugar", explica.

"Somos un equipo diferente. Cada verano es distinto, tenemos ganas pero no por el 2021, sino porque España se merece estar ahí arriba. Somos las que mejor competimos y tenemos ganas de demostrarlo. Presión, la justa. El competir y tener presión mola. Jugar por nada, mejor no jugar", añade.

Por otro lado, la murciana reconoce cómo tuvo este Eurobasket de Israel y Eslovenia señalado en el calendario cuando el año pasado sufría para recuperar una grave lesión de Aquiles. "Mi objetivo era volver a jugar, pero llegó a ser andar sin dolor. Fue pasando y sí, pensaba en estar bien este verano. De hecho fiché en Francia, era un reto que me motivaba, pero también era una forma de ponerme a tope para estar bien este verano. Era una fecha marcada, pero he ido respetando lo que el Aquiles ha ido marcando", apunta.

La positiva ayuda de un psicólogo: "me dio un cambio muy grande"

Gil, que resucitó al Basket Landes los últimos meses hasta ser campeonas de Copa en Francia, tiene mucho por disfrutar con España tras una larga recuperación y dos años después de ese mal recuerdo de 2021. "La lesión está ahí. El médico me dijo que el 80% de los jugadores que caen en esta lesión no se recupera. Estoy a buen nivel, estoy contenta y tengo muchas ganas", afirma.

"Mi última experiencia fue el verano de 2021 y fue bastante duro, apetece disfrutar de ir creciendo partido a partido. Se ha visto en los amistosos, hay bastante buena química, estamos conectando muy bien todas y eso mola", añade una Gil que también rebosa confianza por su regreso al Perfumerías, donde ya jugó cinco años.

La murciana reconoce que España debe asegurar al menos el Preolímpico, aunque de momento solo piensa en ganar a Letonia en el debut del día 15. "Hay que seguir con la progresión. Lo importante es el día 15, este primer partido y no jugar los octavos. Nuestro primer objetivo es el Preolímpico", explica una Gil que confiesa haber cambiado, aunque las cosas buenas no las haya perdido.

"Todos cambiamos. En las lesiones deportivas, el lesionado se olvida bastante, se aparta. Me sentí muy sola, también empecé a trabajar con un psicólogo y me dio un cambio muy grande. Me ha ayudado en mi vida diaria pero también se refleja dentro. Todo lo bueno que tenía antes, lo tengo, no lo he perdido", termina, tranquilizando, para dejar claro que el rebote será cosa suya.

