Laura Heredia: "Soy una deportista ambiciosa y tengo la mira puesta en las medallas"

La representante española en pentatlón moderno en los Juegos Olímpicos de París, Laura Heredia, se calificó este miércoles como una "deportista ambiciosa" y que tiene "la mira puesta en las medallas", y que está viviendo la experiencia en el evento "con mucha ilusión y superemocionada", aunque apuntó que no ha sido una temporada "tan brillante" como la anterior.

"Soy una deportista ambiciosa y tengo la mira puesta en las medallas, pero mi prioridad es disfrutarlo y vivir esta experiencia que es única. Me veo con las capacidades suficientes como para llegar a un diploma olímpico, y, si todo va muy bien, podría estar en las medallas", señaló Heredia en rueda de prensa telemática.

La catalana será la primera mujer española en participar en este deporte en los Juegos Olímpicos y logró la clasificación el año pasado en los Juegos Europeos. "Pensaba que sería más fácil a nivel mental, pero me lo he tomado con calma compitiendo en las competiciones que hemos priorizado, aunque no ha sido una temporada brillante comparada con la temporada anterior", explicó.

La pentatleta afirmó que ha intentado mejorar sus "puntos débiles", yendo "paso a paso", sin agobiarse y sabiendo que iba a llegar en su "mejor versión" a los Juegos Olímpicos, "si iba cumpliendo con lo que tocaba".

Después de no conseguir la clasificación para los Juegos de Tokio, la española debutará en esta cita, aunque no será la primera Heredia en hacerlo, ya que su hermano Aleix ya participó en la capital nipona, finalizando en la vigesimotercera posición en la general. "Él siempre me dice que disfrute muchísimo, que es lo más importante, que me voy a quedar también con lo que ha pasado a lo largo del camino hasta los Juegos, y que esto dura muy poco, y tengo que saborear cada momento", apuntó.

Para Laura Heredia, "es un sueño y un objetivo común" el que dos hermanos puedan llegar a los Juegos Olímpicos, y definió como "un regalo" el que Aleix la pueda acompañar en París, "aunque no sea como deportista", ya que no pudo clasificarse.

La de Barcelona está viviendo la experiencia olímpica "con muchísima ilusión y superemocionada" porque es "un sueño" poder estar en París con "un ambiente fantástico muy distinto a Tokio", al tiempo que apuntó que combina "muchas horas al día y seis veces a la semana priorizando las disciplinas que tienen más puntuación a la hora de competir".

Ella reconoció que disfruta todas las pruebas "por igual", pero que le gusta más la combinada, porque es la que mejor se le da, aunque también le parece "muy entretenida" la esgrima, citando a la equitación como la que le cuesta "un poquito más". Respecto a la natación, tiene claro que "era prioritario rascar unos segundos" y que para ello trabaja con un biomecánico en el Centro de Alto Rendimiento de Sant Cugat desde hace años.

"Siempre habíamos tocado alguna cosa, pero este año cada semana habíamos hecho una sesión y era una cosa que era muy importante a nivel técnico sobre todo en un deporte como el mío. Nunca habíamos perfeccionado la natación, y creo que me ha marcado muchísimo la diferencia", remarcó.

Heredia está viviendo "con muchísima intensidad" el ser la primera mujer española y catalana de la historia en conseguir ser olímpica en pentatlón moderno, y que "tampoco le daba muchas vueltas" antes de poder lograrlo. Sin embargo, lo ve como una oportunidad de "dar a conocer el pentatlón, sobre todo en Cataluña y en España", ya que es "un deporte minoritario", y por ello le gustaría "poder motivar a otras niñas y otros niños a poderlo conseguir" como ella o su hermano.

Europa Press