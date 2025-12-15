Laura Pilar Delgado y Elena López de la Oliva ganan el primer premio y el accésit de la XI Bienal «Ciudad de Cáceres»

Cáceres, 15 de diciembre de 2025 (Europa Press). La artista Laura Pilar Delgado ha resultado ganadora del primer premio de la XI Bienal Iberoamericana de Obra Gráfica 'Ciudad de Cáceres', por la obra 'Lines', mientras que Elena López de la Oliva ha conseguido el accésit por 'Reconstrucción'. La XI Bienal Iberoamericana de Obra Gráfica 'Ciudad de Cáceres' se ha inaugurado en la tarde de este lunes en el Palacio de la Isla de Cáceres, donde las obras participantes estarán expuestas hasta el 30 de enero de 2026. A la inauguración ha asistido el alcalde de Cáceres, Rafael Mateos, quien ha destacado la consolidación de esta cita cultural como "una de las convocatorias más asentadas y reconocidas de la ciudad", capaz de "aglutinar creatividad, talento y proyección internacional". Mateos ha subrayado que la Bienal es un ejemplo de cómo la obra gráfica "sabe reinventarse y adaptarse a los retos del momento", algo que, según ha señalado, queda reflejado en la alta participación de esta edición, con 290 obras presentadas procedentes de España y de distintos países, entre ellos España, Francia, Uruguay, México, Holanda, Perú, Argentina o Rusia. El alcalde de Cáceres ha agradecido el trabajo realizado por el personal de la Concejalía de Cultura y por los comisarios de la muestra, María Jesús Ávila, Rosa Perales y Julio Vázquez, de los que ha resaltado su profesionalidad y el criterio aplicado en la selección de los trabajos que conforman la exposición. Durante su intervención, Mateos ha felicitado a las artistas galardonadas en esta edición, Laura Pilar Delgado y Elena López de la Oliva, tras lo que ha valorado el alto nivel artístico que caracteriza a la Bienal cacereña. Cabe destacar que la undécima edición de esta bienal incorpora además una vertiente educativa, con la celebración de un taller infantil y juvenil, impartido por el estudio de arte La Sindicalista, bajo el título 'Laboratorio de habitantes fantásticos', con el objetivo de acercar la creación artística a los más jóvenes, que se celebrará los días 23, 26 y 30 de diciembre, según informa el Ayuntamiento de Cáceres en nota de prensa. DEFENDER LA CANDIDATURA CÁCERES 2031 En este contexto, Mateos ha señalado que Cáceres se encuentra ya "en esa cuenta atrás para entregar el 'Bid book' de la candidatura a ser Capital Europea de la Cultura en 2031; un documento que, según ha avanzado, "en los próximos días se va a registrar en el Ministerio". Por este motivo, "en días como hoy, de manera muy expresa, podemos decir que somos merecedores de ese título", ante lo que ha apelado al orgullo colectivo y ha subrayado que la ciudad va a defender su candidatura "con uñas y dientes y con todos los argumentos posibles". Asimismo, ha expresado su gratitud "a todo el sector cultural de la ciudad de Cáceres por volcarse con esa idea", destacando que "se está demostrando a las instituciones, a las fundaciones, a las asociaciones y a la sociedad en general que la cultura en Cáceres tiene un papel relevante". Finalmente, ha puesto en valor que "los proyectos privados se dan la mano con los proyectos públicos" y que esa colaboración permite impulsar la visión cultural que comparte la ciudad.