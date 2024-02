15/02/2024 Fútbol.- Laura Valdeolivas, nueva CEO de 'Legends, The Home of football'. El museo 'Legends, The Home of Football' incorpora a Laura Valdeolivas como nueva CEO del proyecto global presentado por LaLiga, un "perfil clave" para liderar la expansión nacional e internacional de la iniciativa, según un comunicado de la patronal. DEPORTES RAFA APARICIO / LALIGA

