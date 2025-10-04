Lautaro abre goleada contra Cremonese y acerca al Inter a la cima de la Serie A

Gracias a su goleada contra la Cremonese (4-1), abierta por el argentino Lautaro Martínez este sábado en la 6ª jornada de Serie A, el Inter de Milán alcanzó en puntos al trío que lidera el campeonato, AC Milan, Nápoles y Roma, que juegan el domingo.

Luego de haberse impuesto el martes al Slavia de Praga en Champions (3-0), con doblete del Toro argentino, los Nerazzurri confirmaron su buen estado de forma con un tercer triunfo consecutivo en el campeonato, mientras que el recién ascendido encajó su primera derrota.

Tras una serie de partidos discretos en la que se vio incluso fuera del once titular, Lautaro Martínez parece haberse reencontrado con su mejor versión, y abrió el marcador a los seis minutos, aprovechando la primera de las tres asistencias que repartió Ange-Yoan Bonny.

Protagonista en los cuatro goles, Bonny anotó él mismo la segunda diana (38), antes de servir a los italianos Federico Dimarco (55) y Nicolo Barella (57) en el inicio de la segunda mitad, dejando el partido decidido.

Los visitantes anotaron en los minutos finales (88) un gol para salvar el honor.

Con 12 puntos el Inter ocupa la cuarta posición en igualdad de unidades con el líder AC Milan, que se enfrenta el domingo (18h45 GMT) a la Juve (5º, 11 puntos).

El vigente campeón Nápoles (2º, 12 pts) se medirá al colista Génova (16h00 GMT) mientras que la Roma (3ª, 12 puntos) visita a la Fiorentina (17º, 3 puntos).

obo/dam/pm