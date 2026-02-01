Lautaro apunta el liderazgo del Inter, la Juventus en zona Champions

Después de la desilusión de verse relegado a jugar los playoffs de la Liga de Campeones, el Inter de Milán volvió a su zona de confort, la Serie A, donde es líder, con una victoria 2-0 en el campo de la Cremonese, este domingo en la 23ª jornada, donde la Juventus subió al cuarto lugar con una goleada 4-1 en Parma.

El argentino Lautaro Martínez fue una vez más el encargado de enseñar el camino de la victoria al Inter, marcando en el minuto 16 su decimotercer tanto de la temporada, antes de que su compañero polaco Piotr Zielinski (31') ampliara la cuenta, para dar tranquilidad a un equipo que se limitó a controlar la situación a partir de ahí.

Lautaro, que en la celebración del tanto mostró una camiseta donde se leía "Feliz cumple, hija, te amo", lidera ampliamente la tabla de goleadores de esta Serie A, con cinco de ventaja sobre un grupo de cuatro perseguidores, entre los que está su compatriota Nico Paz (Como).

La victoria pone al Inter con ocho puntos de ventaja en la tabla sobre el segundo, el AC Milan, que no disputará su partido de esta jornada hasta el martes, en el campo del imprevisible Bolonia (9º).

Respecto al vigente campeón Nápoles (3º), que el sábado había ganado 2-1 a la Fiorentina (18º), el Inter pudo mantenerse con un margen de nueve puntos.

Desde finales de noviembre, el Inter es el claro dominador en la Serie A, donde los hombres de Cristian Chivu han sumado en ese periodo 31 de los últimos 33 puntos en juego.

"Siempre podemos mejorar, pero este equipo me gusta por la madurez que tiene, por su motivación para dar siempre lo mejor, por su ambición", celebró Chivu este domingo.

- Susto con una bengala -

Su partido en Cremona se vio marcado por un susto, cuando el arquero de la Cremonese fue alcanzado en la cabeza por una bengala lanzada desde la grada donde estaban los tifosi interistas, en el minuto 49'.

Tras el impacto y un primer momento de temor, el arquero Emil Audero pudo reponerse y el partido se reanudó después de una breve interrupción, sin nuevos incidentes.

La Cremonese tuvo una primera parte de la temporada sorprendentemente buena, pero en las últimas semanas su declive es evidente y ha perdido tres de sus últimos cuatro partidos.

Queda decimoquinta con 23 puntos, seis puntos por encima del primer equipo en puestos de descenso a la Serie B.

- Doblete de Bremer -

En el último partido del día, la Juventus dominó sin problemas en Parma (4-1), en un partido donde destacó el brasileño Gleison Bremer con un doblete y donde Jonathan David marcó uno de los tantos turineses.

El delantero canadiense, en sequía entre agosto y enero, se ha reencontrado de golpe con su instinto ofensivo y son ya cuatro sus goles en las cinco últimas jornadas.

La Vecchia Signora pasa a ocupar el cuarto lugar, el último de la zona Champions, aunque de manera provisional porque tiene dos puntos más que la Roma (5ª), que visita el lunes al Udinese (10º).

Respecto al tercero, la Juve se mantiene a un punto del Nápoles.

Por su parte, el Como (6º) y el Atalanta (7º) igualaron sin goles, en un partido donde Nico Paz falló un penal para los primeros en el 90+8', mientras que el Torino (13º) se aleja del peligro con una victoria 1-0 sobre el Lecce (17º), que sigue al borde del abismo.