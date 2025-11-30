Lautaro Martínez despierta al Inter de Milán con un doblete en Pisa
El Inter de Milán rompió una racha de dos derrotas consecutivas al imponerse en Pisa por 2-0 gracias a un doblete de su capitán, Lautaro Martínez, este domingo en la...
- 1 minuto de lectura'
El Inter de Milán rompió una racha de dos derrotas consecutivas al imponerse en Pisa por 2-0 gracias a un doblete de su capitán, Lautaro Martínez, este domingo en la 13ª jornada de la Serie A.
Vencido por el AC Milán (1-0) la semana pasada y por el Atlético de Madrid (2-1) el miércoles en la primera derrota de la temporada en la Liga de Campeones, el Inter tenía que reaccionar ante un equipo recién ascendido y lo hizo de la mano de su goleador argentino.
El Toro, que había sido criticado por haber marcado solo un gol en dos meses en la Serie A, remató a la red un centro potente de Francesco Esposito para abrir el marcador (69') y sentenció después en el 83 al empujar a la red un centro-chut de Nicolo Barella.
Este triunfo permite a los Nerazzurri (3º) colocarse provisionalmente en el podio de la Serie A con 27 puntos, igualado con la Roma (2ª), que este domingo recibe al Nápoles (4º con 25 unidades).
El Milan se aupó el sábado al liderato provisional tras vencer 1-0 a la Lazio gracias a un gol del portugués Rafael Leao.
jr/mcd/dr
- 1
Aviones privados, invitados VIP y una torta que voló desde Brasil: la fastuosa boda que revolucionó Punta del Este
- 2
Tesoro escondido: los 25 años de una experiencia que unió conservación con turismo y contribuyó a inspirar una tendencia
- 3
TV y streaming del domingo: Boca vs. Argentinos, el segundo ascenso a la Liga Profesional y Fórmula 1
- 4
Lionel Messi y un nuevo capítulo de enojos e insultos en la MLS: anoche contra Maxi Moralez